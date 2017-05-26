Дорин Киртоакэ помещен в следственный изолятор НАЦ на 72 часа

Следствие установило, что Киртоакэ обеспечил выигрыш в тендере на оборудование парковок компании Eme Parkleitsystem и рассчитывал на 13% от прибыли фирмы.

По итогам проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра обысков на рабочем месте и в квартире генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан на 72 часа. Ближайшие трое суток он проведет в следственном изоляторе НАЦ.

Как говорится в пресс-релизе Национального антикоррупционного центра, градоначальник подозревается в извлечении выгоды из влияния в деле о частных парковках. В частности, органам удалось установить, что именно Дорин Киртоакэ дал распоряжение вице-примару Нистору Грозаву подписать контракт с нашумевшей фирмой Eme Parkleitsystem без заключения Муниципального совета Кишинева, то есть, в нарушение действующего законодательства. Благодаря слаженным действиям сотрудников примэрии, экономических агентов и теневого управляющего компанией, миллионера Александра Пинчевского, фирме удалось выиграть тендер на оборудование парковок в Кишиневе.

Посредником между Пинчевским и Киртоакэ выступал глава Управления транспорта, бывший одноклассник генпримара Игорь Гамрецкий. Миллионер посоветовал ему зарегистрировать офшорную компанию на Кипре, которая впоследствии стала бы партнером Eme Parkleitsystem с 26% акций.

- Как рассказали свидетели, 26% доходов компании стали бы благодарностью за подписание контракта. Из них 13% приходилось на долю примара и еще 13% - главе Управления транспорта, - отмечается в пресс-релизе НАЦ.

За извлечение выгоды из влияния Дорину Киртоакэ грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет. Отметим, что сегодня сотрудниками Национального антикоррупционного центра по этому же делу были задержаны еще 9 человек. Речь о секретаре Муниципального совета Валериу Диденко, муниципальных советниках Олеге Онищенко и Геннадии Думанском и шести экономических агентах. В конце апреля по делу о платных парковках задержали и вице-примара Кишинева Нистора Грозаву, главу Управления транспорта Игоря Гамрецкого, миллионера Александра Пинчевского и ряд экономических агентов.

Срочно спасать Кишинев от деградации после задержаний чиновников примэрии призвал Игорь Додон.