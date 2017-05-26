Спецпредставитель ОБСЕ: Молдова и Приднестровье должны желать договариваться

Специальный представитель Австрийского председательства в ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм (Wolf Dietrich Heim) считает, что у Молдовы и Приднестровья должно быть больше желания договариваться для урегулирования проблем.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", дипломат сказал в четверг на пресс-конференции в миссии ОБСЕ в Кишиневе, что уже четвертый раз в 2017 г. посещает РМ с целью придания динамики отношениям сторон.

"Сегодня мы общались с политическими представителями Кишинева – Георгием Бэланом и Тирасполя – Виталием Игнатьевым в Бендерах. Это их первая встреча с 14 марта 2017 г. Прошлись по большинству тем, которые стоят в повестке дня. Определили восемь приоритетов. Считаю, что стороны, с одной стороны, вроде полны желания договариваться, а с другой, полагаю, что нужны конкретные результаты по каждому из пунктов повестки дня", – отметил посол.

По его словам, есть важный позитивный момент в деятельности рабочих групп по направлениям.

"В пятницу, 26 мая, пройдет встреча экспертов по телекоммуникациям и связи. А на будущей неделе, как мы оговорили с представителями, встретятся специалисты в сфере образования. Уверен, что по каждой из встреч нужен конкретный результат, который почувствуют на обоих берегах Днестра", – сказал дипломат, подчеркнув, что "альтернативы, кроме как договариваться во что бы то ни стало, у Молдовы и Приднестровья нет".