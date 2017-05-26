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Экономика
Строительство газопровода Унгень-Кишинев объявлено объектом общественной полезности национального значения
26.05.2017

Работы по строительству трубопровода для транспортировки природного газа по направлению Унгень – Кишинев были признаны работами общественной полезности национального значения.

Соответствующий проект закона был принят в первом чтении 25 мая парламентом, передает IPN.

Министр экономики Октавиан Калмык заявил, что более 200 га сельскохозяйственных земель перейдут в собственность государства. Правительство будет принимать от имени государства меры, необходимые для экспроприации недвижимого имущества, расположенного на месте работ общественной полезности национального значения, которые были определены согласно проектной документации. Это означает, что государство будет покупать у владельцев земли, на которых будет проходить газопровод. Их стоимость оценивается в 600 тыс. евро.

Октавиан Калмык выразил надежду на то, что проектные работы, выполненные компанией из Румынии, завершатся в июле. После презентации технического проекта состоится аукцион по отбору подрядчика. Строительство начнется в следующем году, а в начале 2019 году газопровод должен быть сдан в эксплуатацию.


 
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