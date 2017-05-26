Группа "Ленинград" дала в Кишиневе концерт в рамках мирового турне

Большой концерт в Кишиневе дала группа "Ленинград". Трёхчасовое шоу устроили в рамках мирового турне, приуроченного к 20-летию коллектива. Фанаты разошлись в восторге.

Собрались на концерт тысячи поклонников легендарной группы.

– Супер, здорово, хотели бы чтобы они чаше приезжали, чтобы всё было здорово. – Любимая песня? – Рыба моей мечты. – Пару слов. – Ты рыба моей мечты. Только ты рыба моей мечты.

– В прошлом году тоже был и слушаю эту группу уже давненько. – Зажигают? – Определенно.

В мировое турне, посвященное юбилею группы, Кишинев включили наряду с Нью-Йорком, Берлином и Лондоном.

Дело в том что у нас тур не прекращается уже ну очень много лет. Мы играем какое-то дикое количество концертов. И сказать, что это год отличается сильно от прошлого я вряд ли могу.

Из Украины на концерт приехали около полутора тысяч человек. Были гости из России, Беларуси и даже Шотландии.

Мы проделали почти 11 тысяч километров. Мы вообще не знали, как сюда ехали, сначала на оленях, потом на ослах, иногда меняли мотоциклам сцепления, тормозные колодки. Заправлялись то жёлтым бензином, то белым.