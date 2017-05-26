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Общество
Опять обыски! Владелец одного из отелей задержан на 72 часа
26.05.2017

Ранее один из телеканалов сообщал о подозрительной деятельности одной из гостиниц в центре столицы, предоставляющей гостиничные услуги, массаж и сауну, в результате которой были обмануты сотни клиентов.

В связи с этим, полиция и прокуратура муниципия Кишинев начали судебное преследование по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса. Таким образом, в результате проведения специальных следственных мероприятий и судебного преследования под руководством прокуроров полиция обнаружила, что после взимания платы администрация отеля находила различные предлоги для отмены заказа клиентов, не возвращая при этом деньги.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что отель работает без разрешения на предоставление услуги сауны, что подтверждается компетентным органом в этой области.  Полученные от клиентов денежные средства не отражались должным образом в записях бухгалтерского учета, что нанесло ущерб государственному бюджету. Во время санкционированных обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, счет-фактуры, черновые записи и другие подозрительные документы,  доказывающие незаконную деятельность сотрудников отеля, в которых указываются полученные от клиентов денежные суммы.


 
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