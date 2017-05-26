Задержанный за отмывание денег Лучинский заявил о незнании «как это делается»

Бывший депутат Либерал-демократической партии Молдовы Кирилл Лучинский отвергает обвинения, по которым он был задержан Национальным антикоррупционным центром.

Лучинский отметил, что не занимался отмыванием денег из Banca de Economii, и даже не знает, как это делается. Он также рассказал, что в приказе, предъявленном ему в момент задержания, есть "интересные моменты".

- Я никогда не занимался отмыванием денег, даже не знаю, как это делается, при том, что раньше занимался бизнесом. Я не виноват. Будем разбираться в ситуации, - сказал экс-депутат.

Бывший депутат парламента Молдовы, избранный по спискам ЛДПМ, Кирилл Лучинский был задержан НАЦ по подозрению в отмывании денег, украденных из BEM, Banca Socială и Unibank.

Следствие полагает, что с 2012 по 2014 год Лучинский отмывал деньги посредством трех своих фирм и офшорных компаний, руководимых подставными лицами. Всего, по подсчетам на данный момент, речь идет о 440 тысячах долларов и 5 миллионов леев.



Журналистка Наталья Морарь, комментируя задержание Лучинского, высказала удивление, что это совпало с перезапуском телеканала TV7, ранее принадлежавшего экс-депутату.