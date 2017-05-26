ADR NORD: Программа развития бизнеса на севере Молдовы повысит инвестиции в регион

Программа развития инфраструктуры бизнеса на севере Молдовы повысит инвестиции в регион, считает директор Агентства регионального развития Nord Ион Бодруг.

Как передает "ИНФОТАГ", в четверг на публичных консультациях в Бельцах он сказал, что "этот стратегический документ, в случае его утверждения Советом регионального развития, станет важным подспорьем для развития предпринимательства в северном регионе".

Представитель Министерства регионального развития и строительства Дорин Андрос предложил активизировать усилия по экономическому развитию, в котором проекты по улучшению делового климата играют одну из важнейших ролей.

Реализация программы рассчитана на пять лет, до 2022 г. Она направлена на подготовку и реализацию проектов по развитию инфраструктуры бизнеса, создание надежной платформы для диалога и сотрудничества с местными и иностранными партнерами по развитию, а также облегчение принятия решений по привлечению финансовых и людских ресурсов и создание новых рабочих мест.

Реализация программы основана на анализе SWOT (определение сильных и слабых экономико-социальных сторон региона), подготовленном национальными и местными экспертами. Среди плюсов региона – наличие свободных экономических зон, промышленных парков и бизнес-инкубаторов, а также рост инвестиций в производственные предприятия. Минусом является слабое развитие предпринимательства в сельской местности.



Основными проектами в развитии инфраструктуры бизнеса станут: улучшение инфраструктуры в промышленных парках "Raut" и "Edinet", создание и развитие оптового рынка в Рышкань, учреждение инновационного центра в Бельцах, и креативного центра в Атаках. Данные проекты будут профинансированы непосредственно из Национального фонда регионального развития, на их реализацию планируется выделить 98,9 млн. леев.

Программа также подразумевает продолжение развития пчеловодства в районе Единец, которое уже финансирует правительство Румынии. Сумма внешней поддержки составит 3,7 млн. леев.

Окончательно решение по утверждению Программы по развитию инфраструктуры бизнеса в северном регионе будет принято на заседании Совета регионального развития 9 июня.