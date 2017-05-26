Главная С пометкой «СРОЧНО» // Обыски в Национальном Агентстве по Защите Прав Потребителей Сотрудники антикоррупционных ведомств проводят обыски в Национальном Агентстве по Защите Прав Потребителей. Эту информацию подтвердила для нашего портала пресс-офицер НАЦ Анджела Старински. Операция проводится в кабинете одного из инспекторов агенства, проходящего по уголовному делу открытому по факту пассивной и активной коррупции. Правоохранительные органы подозревают инспектора в противоправных действиях связанных с интересами одного из руководителей Агентства.

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