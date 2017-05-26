Адвокат: Дорин Киртоакэ отрицает все обвинения

Все обвинения против столичного мэра Дорина Киртоакэ абсолютно беспочвенны. Об этом заявила для Protv.md адвокат градоначальника.

По ее словам, Киртоакэ не признает себя виновным и сейчас преждевременно говорить о каких-либо деталях, передает protv.md

"Мы находимся еще в процессе уголовного преследования. О многом мы не осведомлены, поэтому сейчас еще рано комментировать обстоятельства этого дела", - добавила адвокат мэра.

По словам защитницы, еще предстоит выявить причастность градоначальника.

Напомним, 25 мая после обысков в примэрии и в доме главы Кишинева был задержан офицерами НЦБК Дорин Киртоакэ. Его поместили в СИЗО НЦБК на 72 часа по подозрению в извлечении выгоды из влияния.