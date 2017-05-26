Адвокат: Дорин Киртоакэ отрицает все обвинения

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Все обвинения против столичного мэра Дорина Киртоакэ абсолютно беспочвенны. Об этом заявила для Protv.md адвокат градоначальника.
По ее словам, Киртоакэ не признает себя виновным и сейчас преждевременно говорить о каких-либо деталях, передает protv.md
"Мы находимся еще в процессе уголовного преследования. О многом мы не осведомлены, поэтому сейчас еще рано комментировать обстоятельства этого дела", - добавила адвокат мэра.
По словам защитницы, еще предстоит выявить причастность градоначальника.
Напомним, 25 мая после обысков в примэрии и в доме главы Кишинева был задержан офицерами НЦБК Дорин Киртоакэ. Его поместили в СИЗО НЦБК на 72 часа по подозрению в извлечении выгоды из влияния.
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