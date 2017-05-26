Первая ночь мэра Кишинева в тюрьме: Камера повышенной комфортности, еда из офицерской столовой и дружелюбные соседи

Леонид РЯБКОВ

Корреспонденту "Комсомольской правды" рассказали, что Дорин Киртоакэ содержится в камере изолятора НЦБК, которая считается лучшей в стране- там есть даже горячая вода и душ

Опальный градоначальник сидит не один, но с кем — неизвестноОпальный градоначальник сидит не один, но с кем — неизвестно

Прошла ночь, которую мэр Кишинева Дорин Киртоакэ провел в тюремной камере — изоляторе НЦБК.

- У нас самые лучшие камеры в Молдове! - не без гордости замечает пресс-секретарь ведомства Анжела Старински. - Они соответствуют всем европейским нормам и стандартам!

Камеры обычно трехместные. Известно, что опальный градоначальник сидит не один, но с кем — неизвестно, это, по словам Анжелы Старински, конфиденциальная информация. Но контингент здесь явно не из пенитенциария №13, народ все больше солидный и интеллигентный.

- Дорин Киртоакэ ни на что не жаловался, к врачам не обращался, - продолжает Анжела Старински. - Еду задержанным приносят из нашей столовой, в которой питаются сотрудники ведомства, то есть, едят то же, что и наши сотрудники. Есть отдельный санузел, горячая вода, душ, который можно принимать ежедневно. Разрешены ежедневные прогулки.

Кстати, передачи от родных принимаются беспрепятственно и в любых количествах, поэтому, если и похудеешь, то только от нервов.