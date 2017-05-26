Сегодня вступили в силу новые тарифы на воду в Кишиневе

С сегодняшнего дня жители столицы и Унген будут больше платить за воду. Так, для кишиневцев стоимость кубометра воды составит 10 леев и 69 банов, что на 1 лей и 50 банов больше по сравнению с прежними тарифами. Увеличился тариф на воду и для экономических агентов. Теперь им придется платить 24 лея и 46 банов за кубометр воды.

Стоимость воды подорожала: кто и сколько будет платить

В то же время в Унгенах тариф на воду повысился на 52 бана. Таким образом, физические лица будут платить 20 леев и 47 банов, а юридические – 38 леев и 47 банов.

Напомним, что Национальное агентство по регламентированию в энергетике одобрило требование организаций Apă-Canal Chișinău и Apă-Canal Ungheni об увеличении тарифов, которые были предложены в результате затрат, прогнозируемых на 2017 год.