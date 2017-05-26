Сегодня вступили в силу новые тарифы на воду в Кишиневе

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Экономика
С сегодняшнего дня жители столицы и Унген будут больше платить за воду. Так, для кишиневцев стоимость кубометра воды составит 10 леев и 69 банов, что на 1 лей и 50 банов больше по сравнению с прежними тарифами. Увеличился тариф на воду и для экономических агентов. Теперь им придется платить 24 лея и 46 банов за кубометр воды.
Напомним, что Национальное агентство по регламентированию в энергетике одобрило требование организаций Apă-Canal Chișinău и Apă-Canal Ungheni об увеличении тарифов, которые были предложены в результате затрат, прогнозируемых на 2017 год.
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