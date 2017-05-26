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Политика
Президент Игорь Додон провел в Будапеште встречу со своим венгерским коллегой
26.05.2017

В ходе рабочего визита в Будапешт глава государства Игорь Додон провел сегодня встречу с президентом Венгрии Яношем Адером, сообщает Молдпрес со ссылкой на пресс-службу президентуры.

В рамках диалога стороны обменялись мнениями о нынешнем этапе молдавско-венгерских двусторонних отношений, а также о перспективе их развития в будущем.

Президент  Республики Молдова поздравил Яноша Адера с 25-летием установления дипломатических отношений между нашими государствами, отметив устойчивый характер молдавско-венгерских отношений, отражаемый в постоянной консолидации двустороннего  политического диалога во всех областях, включая уровень международных организаций.

В то же время собеседники обсудили новые законодательные инициативы по обеспечению прозрачности финансирования НПО, сохранению и укреплению государственности наших стран. «Продвигаемая нашими венгерскими партнерами инициатива о финансировании НПО, пришедшая из-за рубежа, очень интересна, и думаю, что ее можно применить и в Молдове», - отметил Игорь Додон.

Также глава государства выразил интерес к укреплению и расширению отношений сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес, включая экономическую, культурную, инвестиционную и др.

Игорь Додон пригласил венгерского президента совершить официальный визит в Республику Молдова.


 
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