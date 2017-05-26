В среду учащиеся примут участие в торжественных линейках по случаю последнего звонка

Учащихся со всей страны ждут в среду, 31 мая, на традиционные торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. В учебных заведениях линейки начнутся в 8.30. После последнего звонка, для большинства школьников начнутся каникулы, но для выпускников IX и XII классов последуют экзамены, передает IPN.

Первый экзамен для учащихся IX классов состоится 5 июня, по румынскому языку и литературе для учащихся русских и других лицеев. 8 июня учащиеся IX классов будут сдавать экзамен по математике, а 12 июня состоится экзамен по языку обучения. Последний экзамен в этой сессии состоится 15 июня, по истории.

И бакалаврская сессия начнётся 2 июня с экзамена по румынскому языку и литературе для школ с русским или другим языком обучения. 6 июня состоится второй экзамен, по языку обучения, а 9 июня состоится экзамен по иностранному языку. Следующий экзамен состоится 13 июня, когда учащиеся реального профиля будут сдавать экзамен по математике, а гуманитарного профиля по истории. Учащиеся художественных или спортивных лицеев будут сдавать экзамен по профилю. 16 июня учащиеся XII классов будут сдавать экзамен по выбору. Сессия на степень бакалавра завершится 20 июня, когда будет проходить экзамен по родному языку для украинцев, гагаузов и болгар.