Сергей Магдалюк: «Абсурд, да и только!»

Информационное агентство «ИНФОТАГ» в феврале 2017 г. публиковало интервью с членом совета Ассоциации международных перевозчиком Молдовы (AITA) Сергеем Магдалюком. В нем речь шла о противостоянии между членами AITA и ее руководителем Григоре Бернавски. Прошло три месяца, но конфликт не разрешился. Неожиданным стало появление собеседника в редакции с предложением к агентству, как представителю четвертой власти помочь найти ответ на вопрос: «Почему представительная, исполнительная и судебная ветви власти в РМ не желают вершить правосудие в рамках действующего законодательного поля?».

«И.»: В прошлый раз Вы говорили, что инициативная группа оповестить президента, премьера, спикера, генпрокурора о попрании прав учредителей AITA при смене ее президента. Оповестили?

С.М.: Да. Всем им направлены письма, в которых мы изложили суть проблемы. После отправки, мы ждали реакции с их стороны, но она, увы, НУЛЕВАЯ.

«И.»: Обещанного, как известно, три года ждут…

С.М.: Законодательные сроки рассмотрений жалоб и заявлений установлены для всех учреждений. И если высшие органы власти игнорируют законодательное предписание то, чего тогда ожидать от нижестоящих инстанций. Так, Генеральная прокуратура перенаправила письмо в Национальный центр по борьбе с коррупцией. В итоге инициативную группу пригласил к себе его руководитель Виорел Морарь. Мы ему озвучили свою позицию. Он сказал, что во многом с нами согласен. Обещал разобраться. Но итог, увы, НУЛЕВОЙ!

«И.»: Он объяснил, почему обращение в адрес Генерального прокурора заинтересовало центр? В том интервью Вы характеризовали деятельность г-на Бернавски на посту президента AITA, как «некомпетентную». А сейчас инкриминируете ему еще и коррупционные деяния?

С.М.: Ни тогда, ни сейчас в коррупционных грехах г-на Бернавски мы не упрекали, и не упрекаем. Пока он легально находился в должности президента, в них он уличен не был. Что же касается господина Морарь, то он не счел нужным известить нас о том, каким боком решение учредителей членов AITA по освобождению с должности г-на Бернавски имеет отношение к коррупции.

Инициативная группа направляла обращения в различные инстанции, в том числе, и в полицию муниципия Кишинэу. Но, как нам стало известно, все дела и документы по ним почему-то были изъяты центром. По указанию сверху, или по своей инициативе, нам это неведомо, но центр вмешался во внутренний конфликт общественной организации. Его сотрудники, начали опрашивать членов AITA, осуществлять проверку достоверности доверенностей лиц, принимавших участие в собрании, по решению которого Григоре Бернавски освободили с должности президента AITA. Мы не понимаем, какое отношение центр имеет к внутренней «кухни» общественной организации!

«И.»: В прошлый раз вы говорили, что для ускорения регистрации Евгения Губчак в должности президента AITA, работники Министерства юстиции, в случае сомнений, могут пригласить членов ассоциации и поинтересоваться, как проходило собрание.

С.М.: Да, я говорил о сотрудниках Минюста, а не о работниках Центра. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Центр не имеет отношения к тому, кого хотят видеть на административной должности учредители ассоциации. Его желание вмешаться в процесс избрания руководителя общественной организации – это не что иное, похожее на государственный нонсенс! Действия сотрудников центра сравнимы с ситуацией, когда музыкант, пусть даже и виртуоз, начинает оценивать действия врачей, осуществленные ими во время операции.

Сотрудники центра удивили нас еще и тем, что, расследуя правомерность освобождения г-на Бернавски от должности президента AITA, они не удосужились изучить ее Устав. Потому им пришлось разъяснять, что вступление лица, утвержденного на пост президента, осуществляется в момент принятия собранием решения. Это предусмотрено Уставом. И его положения согласованы с Министерством юстиции РМ.

В этом же учредительном документе записано, что решение собрания может быть обжаловано в течение 10 дней после его проведения. Ни в первом случае, ни во втором, решения собрания в установленные Уставом сроки оспорены не были. В первом - обратились с иском в суд через две недели, во втором - спустя четыре месяца.

Международные грузоперевозчики (и администратор, и водитель), прежде чем отправить автомобиль в рейс изучают маршрут предстоящего движения, согласовывают его с заказчиком. Потому и непонятно, почему сотрудники центра, приступив к допросам, предварительно не ознакомились ни с протоколом собрания, ни с положениями устава?

Наши действия по избранию нового президента AITA не противоречат положениям Устава, который, в свою очередь, не противоречит требованиям закона. В центре пояснили, что пригласили нас для ознакомительной беседы, потому и не было надобности в выписке повесток. Но протоколы, при этом, были составлены, и фраза «с моих слов записано, верно» в них присутствует.

После вмешательства центра, все уголовные дела, открытые после наших заявлений в полиции, прокурорами секторов Чокана и Чентру Русланом Попа и Николае Жеру были прекращены. Что более чем странно. Вчера они давали указания на их открытие, а сегодня, своими же предписаниями их отменили. Причем, без каких-либо пояснений заявителям. Что это - законодательная практика или должностная вседозволенность?

«И.»: А прокуратура открыла уголовные дела в отношении кого?

С.М.: В отношении г-на Бернавски. На основании поданных нами заявлений, за его неправомерные действия, выразившиеся в привлечении к сотрудничеству предприятия «GSS», без согласования с Советом для охраны здания AITA. Ранее эти функции исполняли сотрудники, находящиеся в штате ассоциации. А на случай экстренной необходимости администрация AITA заключила договор с охранной фирмой «Argus».

«И.»: Для разрешения сугубо внутреннего конфликта в общественной организации следует привлекать полицию?

С.М.: Не следует. Мы ее не привлекали бы, если бы сотрудники «GSS» не вошли в здание ассоциации с огнестрельным оружием (видеосъемка этого факта имеется) и не начали, бряцая им, выводить из здания сотрудников администрации, в том числе и генерального секретаря AITA Евгения Губчак.

Предприятия, занимающиеся такими методами «охраны», подлежат лишению лицензии. Мы проинформировали об этом Лицензионную палату (ЛП). Но результат, остался все тем же - НУЛЕВЫМ. Сначала в ЛП нам ответили, что изучить факт нарушения закона не представляется возможным, поскольку правительством наложен мораторий на проверки, а на второе обращение – посоветовали обратиться в МВД. По нашим сведениям наибольшую активность в прекращении уголовных дел в отношении фирмы «GSS» проявили два человека: бывший заместитель министра внутренних дел Валентин Зубик, бывший директор Центра по борьбе с коррупцией Валентин Менжинский. Причем они являлись и являются руководителями «Argus».

«И.»: Зачем им становиться «адвокатами» фирмы «GSS» - прямого конкурента их фирмы на рынке этого вида услуг?

С.М.: Мы и сами теряемся в догадках. Но это еще не все. Сотрудники «Argus», которые согласно договору, должны обеспечивать охрану AITA в экстренных случаях, несмотря на наши многочисленные звонки, по вызову так и не явились. Потому, мягко говоря, странными выглядят хождения Зубика и Менжинского по различным инстанциям в защиту фирмы – конкурента.

Впрочем, вокруг заявлений инициативной группы AITA таких странностей хватает. Например, письма, направленные в адрес президента, спикера, премьера были перенаправлены министру юстиции. То есть лицу, возглавляющему ведомство, с которым мы судимся. А судимся мы потому, что, по мнению наших адвокатов, Минюст не имеет права отказывать учредителям ассоциации в регистрации Евгения Губчак, избранного решением собрания на должность президента AITA. Министерство - всего лишь Регистр уставов общественных организаций. Но министр Владимир Чеботарь ведет себя как судья.

«И.»: В Минюсте объяснили свое нежелание регистрировать г-на Губчак президентом AITA?

С.М.: Одной фразой: «Собрание было проведено с нарушением устава AITA». Причем, ни одного примера «нарушения» чиновники из Минюста привести не смогли. Зато мы предоставили в Минюст и протокол, и видеосъемку собрания. После ее просмотра, можно наглядно удостовериться, что никаких нарушений положений Устава – не было.

«И.»: А на нет и суда нет…

С.М.: Так гласит народная мудрость. Но у судьи сектора Буюкань Романа Паскарь она, очевидно, не в почете. На основе лишь письменного заявления компании «Термотрансавто», что ее представителю один член ассоциации, якобы, мешал зарегистрироваться на собрании, судья Паскарь принял решение о приостановлении действий 4 пунктов из 12 решений собрания, которые касаются избрания президентом AITA Евгения Губчак и новых членов Совета. Хотя видеосъемка бесстрастно и объективно зафиксировала, что ничего этого не было и в помине. Более того, ни один, ни другой никакого отношения к процедуре регистрации участников собрания не имели. Ее проводила ревизор AITA Елена Ливэдару.

«И.»: Юридический адрес ассоциации – это сектор Чентру. Почему заявление «Термотрансавто» рассматривается в суде сектора Буюкань?

С.М.: Потому, что «Термотрансавто», очевидно, нашла «общий язык» с одним из судей сектора Буюкань. А член ассоциации, якобы, бузотер, Виктор Малюшко проживает именно в этом секторе. На утверждение других 8 пунктов решений собрания «междоусобица» двух участников собрания, по мнению судьи, необъективного влияния не оказала. Вот такой у него «своеобразный» подход к оценке процедуры голосования одними и теми же участниками, но по разным вопросам повестки собрания.

Но это решение еще не самое абсурдное. Так, 19 января 2017 г. судья сектора Чентру Григоре Маноле, вообще принял решение признать недействительными решения не только последнего, а еще и двух предыдущих собраний учредителей AITA. И только потому, что один из учредителей, кстати, с нарушением сроков, предусмотренных уставом AITА, подал иск в суд. Григоре Бернавски также прислал судье письмо, в котором сообщил, что солидарен с истцом и признает его исковые требования об аннулировании решений трех собраний «справедливыми», в том числе и решение того собрания, которым его отстранили от занимаемой должности.

«И.»: Вы ознакомились с данным решением?

С.М.: С ним ознакомился наш адвокат, который пришел к выводу о неправомерности рассмотрения в суде данного иска. Поскольку истец, оспаривая протокол решения собрания учредителей AITA, подавал иск в суд на административный орган ассоциации. Но этот нюанс Григоре Маноле не смутил. Он так и изложил в своем решении, что поскольку один из членов ассоциации (а всего учредителей - 52) не согласен с решениями собрания, а руководитель исполнительного органа ассоциации Григоре Бернавки его поддерживает, то решения трех собраний ОТМЕНЯЮТСЯ!

Выше названные мною судьи – люди молодые, недавно вступившие в должности. По нашей информации им оказывал помощь судья Верховного суда Олег Стерниоалэ. Узнав об этом, мы обратились к председателю Верховного суда Михаилу Поалелунжь и председателю Высшего совета магистратуры Виктору Мику с просьбой разъяснить этим судьям ошибочность их позиций. Уведомить их о том, что на основании только лишь одного заявления, без приложения доказательств, такие решения приниматься не должны.

«И.»: И что вам ответили?

С.М.: Ответами – их письма назвать нельзя. Но отписки они в утвержденные сроки прислали. В них нас проинформировали о том, что они не могут вмешиваться в действие судей, пока ведутся судебные процессы. А как они могут быть завершены, если в течение 9 месяцев после подачи наших исков не было проведено ни одного заседания? Примерно за такой же период времени Апелляционная палата не может завершить рассмотрение наших кассационных заявлений о несогласии по вынесенным судебным определениям.

«И.»: Почему?

С.М.: Потому, что сторонники г-на Бернавски, заявили отвод всему составу Апелляционной палаты. Она проинформировала о вынесенном недоверии Высшую судебную палату. Через два месяца ВСП предписала АП провести судебные слушания. Но истцы подали кассацию, что они не согласны с решением ВСП. Налицо - затягивание судебного процесса. Только слепой этого не может видеть!

«И.»: Как в таком круговороте судебных дел вы умудряетесь оставаться на плаву?

С.М.: С трудом. Хотя судебных дел у нас больше, чем я вам поведал. Например, в связи с тем, что г-н Бернавски, не имея на то права, уволил с должности генерального секретаря AITA Евгения Губчак. Делать этого ему не позволяет положение Устава. Это прерогатива Совета, а г-н Губчак на эту должность и вовсе был утвержден решением собрания учредителей ассоциации. Незаконные действия Бернавски были оспорены нами в суде. Но и здесь возникли абсурдные проблемы, причем на абсолютно ровном законодательном поле.

В трудовой спор между президентом и генеральным секретарем AITA неожиданно вмешался член ассоциации, пожелавший быть третьей стороной в нем. Первичная судебная инстанция ему в таком желании отказала, поскольку он не является членом администрации AITA. Но он, не согласившись с этим, направил жалобу в Апелляционную палату. В АП он также не нашел поддержки. Но не успокоился и направил письмо в Высшую судебную палату. И в этой инстанции ему тоже не пошли навстречу. Теперь он оспаривает это решение ВСП в кассационном порядке.

К слову сказать, он – это Виктор Малюшко, тот самый, который, якобы, мешал процедуре регистрации участников собрания. Это уже даже не смешно… Наглядно видно, что используются формальные и неэффективные методы обжалования судебных актов, исключительно с целью препятствий и затягиваний рассмотрения дел. Все это позволяет отстраненному руководству AITA консервировать, хотя бы временно, властные инструменты в ассоциации.

Но, сегодня, это, почему-то устраивает многих. И рядового судью, и сотрудников аппарата президента РМ. Но правда, рано или поздно, как бы это с пафосом не звучало, все равно восторжествует. Поскольку законность на стороне подавляющего числа учредителей AITA. А г-н Бернавски не желает проигрывать, не только из чувства уязвленного самолюбия, а еще и потому, что после непременного восстановления Евгения Губчак в должности генерального секретаря, ему, за счет средств ассоциации, предстоит выплатить компенсацию за вынужденный прогул. А поскольку ущерб AITA нанес своими неправомерными действиями сам Бернавски, то члены ассоциации могут, опять же через суд, потребовать возмещения ущерба непосредственно за его счет.

Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. Судебных процессов много, а количество проведенных судебных заседаний можно сосчитать на пальцах одной руки. Впрочем, по иному, не может и быть, поскольку происходит коллективный процесс непринятия решения учредителей AITA. Но все, о чем мы сейчас говорим – это всего лишь цветочки!

«И.»: Есть еще и ягодки?

С.М.: Да. Причем и развесистые, и ядовитые. Так, из штаб-квартиры IRU, находящейся в Женеве, пришло письмо, в котором меня и других членов Совета AITA поставили в известность о неблаговидных действиях г-на Бернавски. Выступая на конгрессе Международного союза транспортников, он потребовал от IRU значительной суммы денег для AITA. Григоре Бернавски, основываясь на слухах, фактически начал шантажировать IRU. Ему постарались на конгрессе разъяснить, что в своих финансовых притязаниях он не прав, и посоветовали черпать информацию из достоверных источников, а не пользоваться сомнительными слухами. Но Григоре Бернавски продолжает настаивать на своем.

В письмах, которые получили члены Совета, сообщается, что неадекватное поведение г-на Бернавски может осложнить взаимодействие между IRU и AITA. Чтобы такого не случилось, 10 членов Совета направили послание в адрес Международного союза транспортников, в котором поставили IRU в известность о том, что действия г-на Бернавски являются его «личной инициативой». За его необдуманное поведение мы перед IRU даже извинились. И, разумеется, попросили, не стопорить давно отлаженный процесс взаимодействия между организациями. Нельзя допустить, чтобы молдавские международные грузоперевозчики, в одночасье, оказались в придорожных кюветах. Конфликт, пока, удалось сгладить, благодаря и тому, что в IRU прислушались к авторитетному мнению бывшего президента AITA Владимира Флоря.

Действия Григоре Бернавcки – это пример того, что может натворить человек, цепляющийся за власть.

Копии писем и документов, поступивших от IRU в наш адрес, мы направили в Минюст. Надеемся, что их содержание позволит министру Владимиру Чеботарю принять верное правовое решение, а также задуматься над тем, чем чревато его промедление. Международного скандала вообще бы не возникло, внеси чиновники министерства оперативно необходимые изменения в Реестр общественных организаций, в соответствии с принятым решением общего собрания учредителей AITA.