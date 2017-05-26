Де-юре Дорин Киртоакэ еще мэр Кишинева: Что будет дальше с городом, который остался бесхозным?

«Комсомолка» решила выяснить у специалистов, кто может занять пост градоначальника, в какой срок это должно произойти и какие существуют препятствия

Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, несмотря на то, что неделя еще не закончилась, стало, пожалуй, главным ее событием. Граждане ликуют, но из-за охватившей их радости не многие задумываются о том, кто будет управлять городом в условиях ареста мэра, его заместителей и секретаря муниципального совета.

Чтобы выяснить это, мы обратились к юристу, члену Центрального избирательного комитета Вадиму Филипову.

- По закону, в Кишиневе должно быть четыре вице-мэра. Когда градоначальник не имеет возможности выполнять свои служебные обязанности, он делегирует кого-то из своих заместителей. Поскольку вице-мэров у нас нет, муниципальный совет должен большинством голосов избрать временно исполняющего обязанности.

- Кого могут выдвинуть на эту должность?

- Это может быть кто-то из рядов муниципальных советников или даже рядовых граждан - каких- то рамок нет. Главное, чтобы кандидат был не младше 25 лет.

- Есть ли временные рамки по выдвижению кандидата на должность исполняющего обязанности мэра?

- Есть — это пять суток. Но хочу заметить: отсчет начинается тогда, когда мэр был отстранен от должности. Пока Дорин Киртоакэ де-юре находится в должности.

- Как принимается решение об его отстранении?

- Например, на основании запроса правоохранительных органов.

Как уточнил корреспонденту «Комсомольской правды» муниципальный советник Виктор Лутенко, возможность делегировать вице-мэров на пост градоначальника все еще сохраняется.

- Они под следствием, но никто их от должности не отстранял, - подчеркнул он.

- Ведутся ли в муниципальном совете переговоры на тему будущего кандидата на пост исполняющего обязанности мэра?

- Мы посоветовались со своими коллегами и решили взять паузу, посмотреть, что случился в парламенте, какие следствие меры будут приняты, что решит суд в отношении должностных полномочий задержанных лиц. В понедельник мы соберемся и решим, как поступаем дальше. Потому что в мэрии должны ежечасно приниматься решения, подписываться документы, тем более, что скоро начинается летний сезон, необходимо организовывать летние лагеря, ремонт в учебных заведениях. А сейчас получается, что исполнительной власти в мэрии нет!

- Переговоры будут вестись, в том числе с Либеральной партией?

- Конечно. Главное - вести дискуссию с холодной головой, потому что сейчас коллеги из Либеральной партии, очевидно, очень эмоциональны. Мы хотим, чтобы к следующему заседанию страсти утихли — это поможет нам добиться результатов.

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ КИРТОАКЭ

Мэра Кишинева Дорина Киртоакэ подозревают в извлечении выгоды из влияния.

«Мэр, возможно, отдал распоряжение своему заместителю, который возглавлял Комиссию по отбору компаний, которые занялись бы реализацией проекта о парковках в муниципии Кишинев, подписать контракт с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без учета оценки муниципального совета», - говорится в сообщении Национального центра по борьбе с коррупцией.

По данным следствия, была разработана и осуществлена схема по фальсификации результатов тендера, а мэр, в свою очередь, ускорял подписания договора, чтобы затем получить денежный «бонус».

Дорину Киртоакэ грозит от трех до семи лет лишения свободы.