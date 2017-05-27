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Политика
Фусу, Брега и Мунтяну подают в отставку
27.05.2017

Министры от либеральной партии в правительстве Молдовы подадут в отставку, заявил в пятницу журналистам лидер ЛП Михай Гимпу после заседания Республиканского совета своего полтиформирования.

"Все наши министры подадут в понедельник заявления об отставке на основе сегодняшнего решения. Думаю, что президент Додон с радостью подпишет декреты об их отставке", — сказал Гимпу.

Таким образом, если верить словам Гимпу, правительство покинут вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава Минпросвещения Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну, пишет NewsMaker.


 
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