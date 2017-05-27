Завалы веток в центре Кишинева представляют пожароопасность

После апрельского снегопада, ставшего для Кишинева настоящим бедствием, город расчищен от упавших деревьев и веток на 30-40%. В муниципальном предприятии Ассоциация зеленого хозяйства жалуются на нехватку рук и бьют тревогу в связи с опасностью пожара на Республиканском стадионе: туда привозят и сваливают собранные ветки. Их надеются продать, на их вывоз за пределы города не хватает средств.

Работы по расчистке Кишинева от последствий снегопада, который обрушился на город 20-21 апреля, все еще продолжаются. Расчисткой улиц и парковых зон занимается муниципальное предприятие Ассоциация зеленого хозяйства, а работами по расчистке дворов руководит столичное управление по благоустройству.

Как рассказал NewsMaker глава Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуцэ, на данный момент, с учетом парковых зон, город расчищен от упавших веток и деревьев только на 30-40%. Предприятию, по словам Харуцэ, не хватает рук: в парковых зонах нуждаются в вырубке 892 дерева и 26 728 деревьев — в расчистке. Он добавил, что более 1200 га лесопарков и внутриквартальные улицы еще не обследованы, поэтому масштаб предстоящих работ трудно оценить.



«Лесопарки мы оставим на осень — тогда будем их и обследовать, и чистить. На этой неделе, например, мы, в основном, занимались детскими садами и школами», — рассказал Харуцэ, уточнив, что работники его службы уже привели в порядок дворы 15 школ и 29 детских садов.

За месяц, прошедший после снегопада, Ассоциация зеленого хозяйства вывезла 1821 грузовик с ветками и деревьями.

Последние данные о расчистке дворов глава столичного управления по благоустройству Василий Ефрос затруднился назвать. Есть информация на 20 мая: к этому дню было расчищено от упавших веток и деревьев 2028 из 2935 дворов столицы.

Елиферий Харуцэ между тем рассказал, что Ассоциация зеленого хозяйства за время, прошедшее после стихийного бедствия, получила 2074 заявления от жителей города об опасно свисающих ветках и деревьях. По словам Харуцэ, примерно 1010-1020 из этих заявок были удовлетворены, остальными только предстоит заняться.

Ветки вывозятся на Республиканский стадион, на перекресток улицы Дойна и Балканского шоссе, а также в карьеры вблизи села Гидигич. При этом ситуация на стадионе, по словам Харуцэ, уже вызывает опасения. «Не хочу вдаваться в детали, но сейчас можно говорить о заложенной на стадионе бомбе: листья начинают гнить, уже появляется запах. Мы должны срочно убрать все оттуда», — сказал Харуцэ. По его словам, стадион постоянно обследуют работники Ассоциации зеленого хозяйства и Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить возгораний.

Харуцэ пояснил, что вывоз веток со стадиона на какую-то свалку связан с «очень большими расходами», поэтому было решено искать фирмы, которые захотят купить эти ветки. После долгих поисков, по словам Харуцэ, Ассоции зеленого хозяйства все-таки удалось заключить контракты на покупку непереработанной древесины с двумя экономическими агентами. Компания EcoPelet уже заключила контракт на переработку 1000 кубометров древесины с Республиканского стадиона, по 24 лея за кубометр, включая НДС. По той же цене и в том же объеме закупит древесину, сваленную на Балканском шоссе, компания Gigant Briket. Оба экономических агента, по словам Харуцэ, решили не спешить и для начала заключили пробные договора на небольшие объемы.

В начале мая, напомним, премьер Павел Филип предложил наградить военных, которые участвовали в расчистке Кишинева от упавших деревьев и веток, и заявил, что столица расчищена на 90%, поэтому дальше муниципальные службы самостоятельно справятся с последствиями стихии. В беседе с NM в середине мая Харуцэ заявлял, что будет снова просить о помощи военных и другие ведомства, потому что Ассоциация зеленого хозяйства сама не справляется.