Как премьер Филип отчитался перед парламентом

Премьер-министр Павел Филип в пятницу, 26 мая, отчитался перед парламентом за работу правительства в 2016 году. В числе множества достижений он назвал повышение эффективности системы юстиции, хорошие отношения с внешними партнерами, пенсионную реформу и реальную борьбу с коррупцией. Оппозиция премьера критиковала. Тем не менее Филип ушел из зала заседаний парламента под хвалебные и благодарственные речи депутатов из большинства.

Свое выступление премьер Павел Филип начал с того, что выразил признательность депутатам, поддержавшим правительство в 2016 году. Глава кабмина отметил, что часть присутствующих в зале парламентариев тем самым внесла свой вклад в достижении стабильности в стране.

Перед тем как перейти к перечислению успехов и достижений Филип рассказал, какое наследство ему досталось от предшественников: полномасштабный кризис и плохие отношения с партнерами. Но все это, согласно отчету премьера, удалось преодолеть. «Хоть и многие не верили», — добавил Филип.

При этом он заявил, что правительство остается открытым и к предложениям оппозиции, подчеркнув, что «у всех должны быть единые цели, несмотря на партийную принадлежность».

Основной целью правительства, пояснил он, было выполнение Соглашения об ассоциации (СА). При этом он отметил, что Молдова нуждается в диалоге со всеми акторами в нашем регионе: «Здесь нет места политическим диспутам, потому что должны учитываться интересы страны».

Одним из главных результатов совместной работы правительства и парламента Филип назвал подписание меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) и вывод из кризиса банковской системы.

По словам премьера, очень важно, что принят пакет законов, благодаря которому невозможно повторить то, что произошло в банковском секторе в 2014 году.

Он также отметил, что были проиндексированы пенсии, повышены зарплаты некоторым категориям бюджетников, проведена пенсионная реформа, построен газопровод Яссы-Унгены. В числе успехов правительства премьер назвал также хорошие отношения власти с нацменьшиствами и диаспорой.

«Особое внимание на протяжении всего этого времени мы уделяли борьбе с коррупцией. Мы приняли закон о реорганизации судебных инстанций, создали национальный орган о неподкупности, две специализированные прокуратуры. Статистика показывает, что большое число судей были осуждены за коррупцию, много сотрудников таможенной службы и другие — такого никогда не было», — подчеркнул премьер.

В то же время, по его словам, не особо радует то, что под следствием оказались и некоторые члены правительства. «Но это свидетельствует о том, что шаг за шагом юстиция работает все эффективнее», — подчеркнул глава кабмина.

Он выразил недоумение тем, то некоторые политики при любом раскладе не довольны. «Арестовывают кого-то — плохо. Не арестовывают — тоже плохо», — возмутился Филип.

Несмотря на многие достижения правительства, продолжил премьер-министр, ряд политиков по-прежнему «устраивают истерию в соцсетях». Он предположил, что они просто «ненавидят страну и страдают в Facebook из-за того, что им не удалось ее разрушить». «Но Молдова оказалась сильнее, чем эти политики и их ненависть», — торжествующе заключил председатель правительства.

Перешли к дебатам. Депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман сказал, что у отчета Филипа мало общего с реальной действительности. Рейман перечислил, на сколько подорожали товары широкого потребления и как уменьшились реальные доходы граждан.

Он также обратил внимание премьера, что одно из главных достижений правительства — газопровод Яссы-Унгены — не функционирует. «Поэтому о какой такой диверсификации энергетических источников вы говорите?» — задался вопросом Рейдман.

Депутат от Партии социалистов (ПСРМ) Владимир Односталко заявил что из отчета «мы все сегодня узнали, что живем хорошо». «Что пенсии у нас высокие, очередей к докторам нет, в больницах лекарства бесплатные. Но это далеко от действительности», — считает социалист. Единственное, чем может похвастаться премьер, добавил он, это увеличением внешнего долга, который достиг рекордного за последние 13 лет значения.

Другой социалист Владимир Цуркан отметил, что несмотря на все заявленные достижения, ЕС приостановил финансирование Молдовы. «Как думаете, почему это произошло?» — поинтересовался депутат.

В ответ Филип сказал, что ЕС не приостанавливал финансирование. Прекращение финансирование, заверил он, было в 2015 году, а нынешние власти, напротив, сумели его возобновить.

Социалист Цуркан настаивал, что оценки европейских партнеров, которые прозвучали на заседании парламентского комитета РМ-ЕС, не столь радужные.

Что касается нацменьшиств, подчеркнул депутат, правительство с большим опозданием утвердило Стратегию укрепления межэтнических отношений на 2017-2027 годы, а обещанного плана по ее реализации до сих пор не видно.

Его коллега по фракции социалист Василий Боля назвал отчет премьера «сказкой об успехе». «Но если вы спросите любого гражданина, как он живет, он вам ответит — как в фильме-кошмаров», — не сомневается Боля.

По его словам, премьер руководит правительством, в котором один министр «воровал песок, предназначенный для ремонта дорог», другой — ракеты, а третий — разрушил систему образования. «Когда я занимался спортом, тренер нам говорил, что ему не нужны звезды в команде, а нужна звездная команда. Так вот, у вас нет ни звезд, ни команды. Мне было бы стыдно ею руководить!» — заявил Боля.

Затем к трибуне вышел лидер фракции демократов Мариан Лупу. «После столь звездных выступавших будет сложно, но я приложу максимум усилий. Тут многие говорили о ночном правительстве (утвержденное в январе 2016 года на фоне уличных протестов правительство Филипа приносило присягу тайно и под покровом ночи, что является традиционным поводом для критики со стороны оппозиции. — NewsMaker). Но хочу отметить, что это так называемое ночное правительство принесло нам луч света», — уверен демократ.

Никто не утверждает, что дела идут идеально, продолжил он, но надо объективно анализировать происходящее: у этого правительства очевидны реальные успехи.

Успехи настолько велики, что Молдову ставят в пример в МВФ в Вашингтоне. Во всяком случае об этом заявил спикер-демократ Андриан Канду и поблагодарил Филипа за хорошую работу.

Примкнувшая недавно к фракции Демпартии бывшая коммунистка Виолетта Иванова также поблагодарила Филипа за «столь глубокий отчет», отметив, что команде премьера всего лишь за год удалось сделать очень многое для граждан и страны.