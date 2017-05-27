Президент Молдовы и глава Национального собрания Венгрии собрались развивать сотрудничество на парламентском уровне

Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Будапеште с президентом Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Политики обсудили развитие сотрудничества между Венгрией и Республикой Молдова, главным образом на парламентском уровне. Они затронули вопросы развития совместных проектов в различных областях, а также другие инициативы, представляющие взаимный интерес.

- Отметил важность углубления дипломатического диалога между Республикой Молдова и Венгрией, а также необходимость активизации отношений между руководителями обоих государств. Обсудили также особенности законодательства о выборах, учитывая, что с 1990 года в Венгрии успешно используется смешанная система голосования, - рассказал Додон.

В завершение диалога Игорь Додон поблагодарил Ласло Кёвера за возможность для десятков молдавских депутатов ежегодно посещать Будапешт для обмена опытом.