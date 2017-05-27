Всемирный конгресс семей собрался провести в Кишиневе в 2018 году Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с президентом Всемирного конгресса семей Брайаном Брауном, известным своей категорической борьбой с ЛГБТ-движением.

Глава молдавского государства, не раз категорично высказывавшийся против насаждения ЛГБТ-культуры в Молдове, поговорил с известным "гееборцем" о роли семьи в обществе, защите брака, семьи и человеческих ценностей.

- Отметил, что мы придерживаемся одинаковых позиций в вопросах сохранения ценностей традиционных семей. Рассказал господину Брауну о своей инициативе учреждения в Молдове семейного капитала, и о действиях, которые предпринимаю в этих направлениях, - рассказал Додон.

Президент также поделился с Брауном планами возможной организации в Кишиневе в 2018 году Всемирного конгресса семей. Игорь Додон подчеркнул, что и далее будет выступать категорически против акций ЛГБТ в Молдове.

На минувшей неделе Фестиваль семьи, проведенный в Кишиневе под эгидой президента Игоря Додона, заставил представителей ЛГБТ-сообщества изменить маршрут движения их шествия.