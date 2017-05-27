Впервые за последние годы "Молдовагаз" получил прибыль в размере 262,4 миллиона

Деятельность АО "Молдовагаз" в 2017 г. будет направлена на "обеспечение надежности снабжения потребителей природным газом и его транзита в европейские государства, улучшение финансовых показателей и получение операционной прибыли, а также на реализацию плана управления кредиторской задолженности".

Как сообщили "ИНФОТАГ" в администрации предприятия, такое решение приняло в пятницу общее собрание его акционеров, отметившее успешную деятельность АО в 2016 г. Впервые за последние годы "Молдовагаз" сработал не убыточно, а даже получил прибыль в размере 262,4 млн. леев. Инвестиции в развитие производства превысили 151,7 млн. леев, а количество потребителей выросло на 13 тыс. - до 689 тыс.

"Улучшение финансового результата обусловлено увеличением объема природного газа, транспортируемого в европейские страны, а также повышением эффективности управления, в том числе, за счет снижения технологических расходов и технических потерь в газовых сетях", - считают в руководстве предприятия.

После представления отчетности собрание приняло решение направить прибыль 2016 г. на покрытие убытков прошлых лет.

Справка "ИНФОТАГ": АО "Молдовагаз" создано в 1999 г. Его уставный капитал - 1,333 млрд. леев. Число акционеров - около 1700. 50% акций предприятия принадлежит "Газпрому", 35,33% - Молдове и 13,44% - администрации Приднестровья. В 2005 г. регион заявил в одностороннем порядке о выходе из АО, передав акции в доверительное управление "Газпрому". На 1 января задолженность Молдовы за российский газ составила порядка $6,5 млрд., из которых $5,791 млрд. (88,6%) - Приднестровья, власти которого с 2009 г. не рассчитываются за газ, направляя собираемые с потребителей платежи на пополнение собственного бюджета.

В 2017 г. после скандала с прошлым руководством и назначением нового "Молдовагаз" впервые не обнародовал отчет о деятельности в 2016 г.

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, Молдова закупила в 2016 г. свыше 1,037 млрд. куб. м российского газа - на 3% больше, чем годом ранее. При этом, до потребителей дошло лишь 965,3 млн. кубометров (+4,1%).

В денежном выражении "Молдовагаз" закупил газа на 4,031 млрд. леев (-16,7%) из-за снижения стоимости газа. А отпустил потребителям на 5,873 млрд. леев, что на 80 млн. (1,4%) больше 2015 г.

Основным потребителем остается энергетический сектор, на долю которого пришлось 41,9% отпущенных объемов (-1 п.п.). На втором - население - 29,6% (+0,3 п.п.).

Сбор платежей за газ вырос за год на 2,8%, составив 5,82 млрд. леев. Тем самым, затраты "Молдовагаз" на закупки российского газа покрыты с лихвой. Причем уровень оплаты потребителями достиг 99,1% против 97,8% годом ранее.

Вырос и уровень расчетов "Молдовагаза" перед "Газпромом" - с 84,6% до 108,8%.