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Политика
Реакция Демпартии на выход Либеральной партии из правящей коалиции
27.05.2017

Игорь Любек

 

Представители Демократической партии прокомментировали решение Либеральной партии покинуть правящую коалицию. В пресс-релизе ДПМ отмечается, что формирование приняло к сведению сообщение ЛП и оно будет проанализировано на еженедельном заседании Демпартии, которое состоится 30 мая.

«На данном этапе мы хотим отметить, что проявляем полное понимание в отношении эмоциональных заявлений и реакций, однако проблемы, связанные с делами о коррупции должны разбираться в правовых инстанциях, а не внутри партий или политических альянсов», говорится в пресс-релизе формирования.

Кроме того, демократы отметили, что парламентское большинство продолжает работать в полную силу: «У правительства есть полная политическая поддержка для продолжения внедрения реформ и программы, ответственность за выполнение которой взяла на себя власть».


 
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