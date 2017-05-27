Реакция Демпартии на выход Либеральной партии из правящей коалиции

Игорь Любек

Представители Демократической партии прокомментировали решение Либеральной партии покинуть правящую коалицию. В пресс-релизе ДПМ отмечается, что формирование приняло к сведению сообщение ЛП и оно будет проанализировано на еженедельном заседании Демпартии, которое состоится 30 мая.

«На данном этапе мы хотим отметить, что проявляем полное понимание в отношении эмоциональных заявлений и реакций, однако проблемы, связанные с делами о коррупции должны разбираться в правовых инстанциях, а не внутри партий или политических альянсов», говорится в пресс-релизе формирования.

Кроме того, демократы отметили, что парламентское большинство продолжает работать в полную силу: «У правительства есть полная политическая поддержка для продолжения внедрения реформ и программы, ответственность за выполнение которой взяла на себя власть».