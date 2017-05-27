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Происшествия
Шестерых человек подозревают в торговле наркотиками
27.05.2017

Шестерых человек от 26 до 38 лет, проживающих в Кишиневе и Басарабяске, подозревают в торговле наркотиками. Четверых из них задержали с поличным 24 мая, еще двоих – чуть позже.

Они организовали преступную группировку, специализировавшуюся на торговле наркотиками в Кишиневе и на юге страны.

При обысках машин и домов подозреваемых полиция обнаружила 12 пакетов марихуаны, два пакета героина, семена конопли, пакеты с метамфетамином, таблетки экстази, материалы для расфасовки наркотиков и пистолет модели Erma. Правоохранители также обнаружили 12 000 леев, 1050 евро и 800 долларов, полученных от продажи наркотиков, весы, мобильные телефоны, SIM-карты российских операторов связи, а также устройства для употребления марихуаны.  

Преступники продавали 1 грамм героина за 4000 леев, 1 грамм амфетамина за 1000 леев, 2 грамма марихуаны за 250 леев. 

Подозреваемых задержали на 72 часа, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.


 
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