Шестерых человек подозревают в торговле наркотиками

Шестерых человек от 26 до 38 лет, проживающих в Кишиневе и Басарабяске, подозревают в торговле наркотиками. Четверых из них задержали с поличным 24 мая, еще двоих – чуть позже.

Они организовали преступную группировку, специализировавшуюся на торговле наркотиками в Кишиневе и на юге страны.

При обысках машин и домов подозреваемых полиция обнаружила 12 пакетов марихуаны, два пакета героина, семена конопли, пакеты с метамфетамином, таблетки экстази, материалы для расфасовки наркотиков и пистолет модели Erma. Правоохранители также обнаружили 12 000 леев, 1050 евро и 800 долларов, полученных от продажи наркотиков, весы, мобильные телефоны, SIM-карты российских операторов связи, а также устройства для употребления марихуаны.

Преступники продавали 1 грамм героина за 4000 леев, 1 грамм амфетамина за 1000 леев, 2 грамма марихуаны за 250 леев.

Подозреваемых задержали на 72 часа, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.