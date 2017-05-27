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В Кишинёве выступит известная британская группа Hurts
27.05.2017

Концерт состоится 25 ноября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Это первый визит музыкантов в нашу страну.

 

Hurts — британская синтипоп-группа из Манчестера. Основана в 2009 году Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. В активе группы на данный момент два студийных альбома: Happiness и Exile, которые попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Широкой аудитории Hurts стали известны благодаря песне Wonderful Life, покорившей в 2009 году мировые чарты.

Билеты поступят в продажу 2 июня.


 
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