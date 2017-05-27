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Павел Филип: Молдова не будет посещать саммиты СНГ, проходящие на территории России
27.05.2017

Молдова не отказывается участвовать в мероприятиях, организованных в рамках СНГ; но посещать будет те из них, которые проходят за пределами России.

Об этом сообщил премьер Павел Филип. Он отметил, что такая позиция связана с давлением на молдавских официальных лиц, сообщает publika.md.

Ноту руководству России по этому поводу спикер Канду и премьер Филип передали еще в начале марта, но ответа до сих пор не поступило. По мнению Филипа, несоответствующее отношение к официальным лицам Молдовы связано с расследованием отмывания 22-ух миллиардов долларов из России через молдавские банки. 

С критикой на премьера за отказ от участия в саммите глав правительств стран СНГ в Казани обрушился президент. В ответ Павел Филип призвал Игоря Додона заниматься интересами граждан МОЛДОВЫ, а не других государств.


 
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