Павел Филип: Молдова не будет посещать саммиты СНГ, проходящие на территории России

Молдова не отказывается участвовать в мероприятиях, организованных в рамках СНГ; но посещать будет те из них, которые проходят за пределами России.

Об этом сообщил премьер Павел Филип. Он отметил, что такая позиция связана с давлением на молдавских официальных лиц, сообщает publika.md.

Ноту руководству России по этому поводу спикер Канду и премьер Филип передали еще в начале марта, но ответа до сих пор не поступило. По мнению Филипа, несоответствующее отношение к официальным лицам Молдовы связано с расследованием отмывания 22-ух миллиардов долларов из России через молдавские банки.

С критикой на премьера за отказ от участия в саммите глав правительств стран СНГ в Казани обрушился президент. В ответ Павел Филип призвал Игоря Додона заниматься интересами граждан МОЛДОВЫ, а не других государств.