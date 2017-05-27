Объем денежных переводов в Молдову вырос

Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в январе-апреле 2017 г. вырос на 6,8%, в сравнении с тем же периодом 2016 г., составив $338,02 млн.

Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке, при этом, в апреле 2017 г. объем таких переводов составил $86,25 млн., что на 12% ниже показателя предыдущего месяца ($98,05 млн.), а также на 7,2% меньше показателя апреля предыдущего года ($92,97 млн.), сообщает infomarket.md.

Как отмечают в НБМ, колебания обменных курсов оригинальных валют по отношению к доллару США в апреле 2017 г. составили 2 п.п. от общего снижения переводов, при фактическом снижении переводов (исключая влияние обменного курса с помощью пересчета переводов по обменному курсу соответствующего периода предыдущего года) на 5,2 процентного пункта.

В структуре валютных переводов по-прежнему дoминирует доллар, доля которого по итогам апреля 2017 г. составила 50,8%. Доля евро - 39,7%, российского рубля – 9,5%. В апреле прошлого года доля доллара в структуре валютных переводов составляла 49,9%, евро – 36,6%, рубля – 13,5%. Как отмечают в НБМ, суммы денежных переводов из-за границы, осуществляемые в пользу физлиц Молдовы, конвертируются из оригинальной валюты перевода в доллары США по официальному курсу НБМ на дату осуществления денежного перевода.

Как происхождение, так и предназначение этих сумм может иметь различный характер. Они включают, помимо переводов молдавских мигрантов, также и другие денежные перечисления. Данные НБМ не включают платежи через банки из районов левобережья Днестра. Как сообщало ранее агентство InfoMarket, чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в 2016 г. сократился на $50,12 млн. (-4,4%), составив $1 млрд. 079,24 млн.

По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют от 20% до 30% от ВВП страны. Абсолютный рекорд по объему денежных переводов в Молдову из-за рубежа в пользу физических лиц через коммерческие банки был в 2008 г. - $1 млрд. 660,09 млн.