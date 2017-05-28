Шалару мстит Гимпу: Экс-министр обороны рассказал о темных делишках главного либерала Молдовы

Бывший однопартиец главы ЛП рассказал о схемах с тендерами, которые должны были выиграть кумэтры либералов

Бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару решил рассказать о темных делишках молдавских либералов, в особенности их лидера Михая Гимпу. В интервью «Свободной Европе», Шалару вспомнил о истории с тендерами, где ему настоятельно рекомендовали "помочь" подконтрольной Гимпу фирме выиграть конкурс.

"Год назад разгорелся серьезный скандал с Михаем Гимпу, когда он настаивал на том, чтобы я помог выиграть одной фирме тендер, организованный Министерством обороны. Все дошло до того, что его люди, работающие в Службе информации и безопасности, прислали мне секретное письмо, в котором говорилось о фирме-конкуренте, которая может навредить той, которая находилась под протекцией Гимпу, - рассказал в интервью Шалару.

- Это письмо было секретным и ни у кого не было доступа к нему ". После этого Гимпу позвал меня к себе и сказал: "Вы получили письмо от SIS, теперь вы должны убрать эту фирму из конкурса". Я тогда спросил его, откуда он знает о письме, ибо оно было секретным. Тогда мне стало все понятно, брат депутата Либеральной партии Валерия Мунтяну - Руслан занимал одну из ключевых должностей в Службе информации и безопасности. И тот, кто должен был выиграть тендер был его кумэтру."

По словам Шалару, он тогда отказал лидеру ЛП.

"Я сказал тогда Гимпу твердое "нет" и написал письма в Парламент и Национальный антикоррупционный центр Молдовы. Поверьте, Гимпу далеко не ангел", - сообщил экс-министр обороны.

Говоря о племяннике Гимпу Дорине Киртоакэ, Шалару не дал однозначно ответа о его коррупционных делах.

"Не знаю, корумпирован Киртоакэ или нет. Возможно, он был замешан в некоторых схемах. Но главная вина лежит на Михае Гимпу", - заявил экс-министр обороны.

Никита ЗВЕРЕВ