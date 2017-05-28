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Экзамен для Майи Санду. Справится, или уничтожит шансы оппозиции?
28.05.2017

После того как генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан, вероятность проведения досрочных выборов столичного градоначальника существенно возросла. В связи с этим первостепенными становятся намного более интересные аспекты, нежели дальнейшая политическая судьба Дорина Киртоакэ. В этой статье именно об этих аспектах пойдет речь.

С самого начала уточню, что больше всех в досрочных выборах примара, скорее всего, заинтересована Демократическая партия, а точнее ее лидер Влад Плахотнюк. И это не потому, что выборы могли бы посадить в кресло столичного примара лояльного кандидата (ставленника ДПМ, якобы независимого кандидата, кандидата от другой партии, но который будет контролируемым), а потому, что эти выборы могут стать реальным шансом нанести удар (быть может, решающий) по правоцентристской оппозиции, которая, кстати, на этих выборах получит возможность доказать, что способна объединиться (что нежелательно для Плахотнюка). В то же время, досрочные выборы столичного примара могут стать поворотным моментом, который навсегда рассорит основных лидеров правоцентристской оппозиции, полностью лишив их шанса прийти к власти после парламентских выборов 2018 года (что и является целью Плахотнюка).

Если будет объявлено о проведении досрочных выборов столичного примара, правоцентристская оппозиция должна будет решить, пойдет ли она с единым кандидатом, либо каждая партия выдвинет своего. У Майи Санду есть перед лидером ППДП Андреем Нэстасе так называемый «долг».  На президентских выборах 2016 года он отказался от участия в предвыборной гонке в пользу Майи Санду, и сейчас, казалось бы, вправе рассчитывать на ответный ход. Если Андрей Нэстасе решит принять участие в этой кампании, а Майя Санду его не поддержит, тогда это ознаменует не только поражение на выборах примара, и как следствие, и на парламентских выборах, но и скомпрометирует саму концепцию правоцентристской объединенной оппозиции.

Андрей Нэстасе не может всегда уступать Майе Санду, и она должна это понимать. Также ей следует понимать и еще две вещи: 1) ее результат на президентских выборах является и заслугой Андрея Нэстасе, а люди на выборах проголосовали не столько за нее, сколько против Игоря Додона; 2) в Молдове большинство социологических опросов выполняется на заказ, и их результаты не должны вскружить Майе Санду голову.

Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что в случае проведения досрочных выборов столичного примара, многое зависит от Майи Санду. Она лично заявила, что не намерена баллотироваться, и поэтому нам остается лишь ждать, поддержит ли она Андрея Нэстасе, если он решит принять участие в выборах. Это решение станет для Майи Санду своеобразным экзаменом на политическую зрелость, и решит судьбу демократических сил на парламентских выборах 2018 года.

В случае, если ни Майя Санду, ни Андрей Нэстасе не будут баллотироваться (что не исключено), условия задачи немного изменятся, но об этом поговорим, когда придет время.

Кстати, г-н Плахотнюк, что думаете Вы о вышеизложенном?

Думитру Спэтару


 
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