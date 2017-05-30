Молдавский Маугли добровольно жил в лесу 18 лет, а теперь на него устроил «охоту» целый батальон невест



В молдавском городе Бельцы есть не совсем обычный житель. Этого парня и горожанином-то сложно назвать. Сергей Войницкий прожил 18 лет в лесу в одиночестве. Местные окрестили его Маугли. Когда же журналисты сняли о нем сюжет, парню помогли вернуться в социум, дали квартиру, и на горизонте замаячили толпы невест.

У Сергея была довольно большая семья, но родители-алкоголики умерли, а семеро детей остались никому ненужными. Поначалу соседи подкармливали их, обращались во все местные инстанции, чтобы детей забрали в детские дома, но им отвечали, что мест нет. Четверо из малышей умерли, двоих все-таки пристроили в интернат, а 7-летний Сережа остался один. Когда покосившийся дом и вовсе развалился, мальчик очутился на улице. Не найдя помощи у людей, в возрасте 10 лет Сергей ушел в лес.

Пока было лето, мальчик нормально переносил пребывание в лесу: собирал ягоды, грибы, учился готовить еду на костре. Когда приходила зима, становилось тяжелее. Сергей построил себе шалаш, обмотал его клеенкой, внутрь натаскал одеял. Иногда он выходил к людям, попрошайничал или подрабатывал на кладбище, копая могилы. Но по большей части парень отсиживался в лесу. Сергей говорит, что ему там нравится – всегда тихо, суеты нет. Некоторые жители города Бельцы и даже родной дядя знали, что в лесу живет «Маугли», но им было все равно.

Спустя 18 лет, Сергея зимой обнаружили в бессознательном состоянии на кладбище. Люди вызвали скорую, которая доставила парня в больницу. Из-за обморожения ему ампутировали несколько пальцев на ноге. Когда стали разбираться, кто он такой, оказалось, что у Сергея нет вообще никаких документов. Неравнодушные жители города помогли Войницкому получить паспорт. Шефство над ним взяла бывшая соседка Елена Брынза.

Парень постепенно привыкает жить в цивилизации, он учится читать и писать, общаться с людьми. Тетя Лена, как называет соседку Сергей, помогла ему отмыться, привести себя в приличный вид.

Когда про молдавского Маугли сняли передачу, мэр города Бельцы Ренато Усатый сразу после выборов выделил парню квартиру, помог устроиться на работу в муниципальное предприятие. На первых порах Сергей не мог нарадоваться горячей воде и газовой плите.

Пока парень привыкал к новым условиям, в редакцию телестудии, снявшей передачу о Маугли, стали поступать сотни звонков от потенциальных невест. Каждая говорила, мол, как она прониклась несчастьем брошенного парня и хочет скрасить его одиночество.

Елена Брынза рассказывает, что ей пришлось в буквальном смысле спасать Сергея Войницкого от самых настырных «невест». Одна принуждала его прописать ее в квартире, другая оказалась уже беременной, третьей просто было негде жить, а тут «подходящий вариант» в лице 28-летнего парня. Были звонки даже от пяти сестер, и все пятеро хотели за Сергея замуж.

Ну а пока молдавский Маугли заново привыкает к социальным реалиям и учится жить рядом с людьми. Ну а для некоторых детей, которые оказывались в дикой природе в юном возрасте, социализация становилась невозможной. Судьбам Маугли, выросших среди зверей, не позавидуешь.