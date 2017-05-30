Игорь Додон встретился с участниками Международного евразийского движения

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с организаторами международной конференции «От Атлантики до Тихого океана: за общую судьбу евразийских народов», которая проходит в эти дни в Кишиневе. Глава государства отметил, что с большим удовольствием лично познакомился с лидером Международного евразийского движения Александром Дугиным и представителем комитета «Жан Парвулеско» Эммануэлем Леруа.

Во встрече также приняли участие председатель Фонда демографического возрождения Леван Васадзе и руководитель Народного университета Молдовы Юрий Рошка.

«Обменялись мнениями о международной ситуации и конфликтах, которые сотрясают сегодня мир, а также о возможностях выхода из кризисов и напряжений, которые оказывают глубокое влияние на все страны нашего континента», - написал глава государства на своей странице в одной из социальных сетей.

Президент Молдовы подчеркнул, что поддерживает проведение мероприятий, которые отражают мировоззрение, основанное на традициях, православных ценностях, патриотизме и сотрудничестве между всеми народами Евразии, живущими как на Западе, так и на Востоке.

«Выступил с инициативой организовать и провести в Кишиневе в мае 2018-го года Всемирный конгресс семьи, участие в котором традиционно принимают политики, научные деятели, представители гражданского общества, эксперты из более чем 80 стран мира. Вместе мы должны способствовать созданию будущего, основанного на солидарности, христианской любви и взаимном уважении», - заявил Игорь Додон.