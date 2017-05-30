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Общество
Игорь Додон показал журналистам президентскую резиденцию
29.05.2017

Президент Молдовы Игорь Додон открыл двери своей резиденции для съемочной группы телепередачи O seara perfectă.

Глава государства показал, как изнутри выглядит здание, в котором он проводит большую часть своего времени. Додон отметил, что активно работает над приведением резиденции в должный вид.

- Мой отец всегда говорил, что хозяина видно по его жилью. Если он не может навести порядок в своем доме, он не сможет этого сделать ни для села, ни для страны, - отметил президент.

Игорь Додон рассказал, что наведение порядка после предыдущего президента, Николая Тимофти, не коснулось людей, работавших при нем, - все они остались на своих постах и даже признаются, что при нынешнем "хозяине" им работается комфортнее. Провел он репортеров и в "святая святых" - собственный кабинет. Показал знаменитый "президентский" телефон с номерами руководителей всех госструктур, несколько Библий и Конституцию Республики Молдова, которые всегда лежат на его столе.

В то же время, Игорь Додон признался, что никогда не мечтал о кресле президента Молдовы, будучи всегда склонным к работе в правительстве.

- И сейчас вы можете видеть, что я не сижу в этом кресле подолгу. Я не привык к этому, я предпочитаю работать активно. Некоторые меня критикуют, говорят, что президент должен сидеть спокойно, но это не про меня, - подчеркнул Додон.

Говоря от впечатлениях от визита журналистов, Игорь Додон отметил, что был рад принять гостей и провести для них экскурсию по зданию, являющемуся архитектурным памятником национального значения.

- Здесь, на рабочем месте, я провожу большую часть своего дня, проводя множество встреч, вместе со своей командой работая на благо и процветание нашего народа, - отметил глава государства.


 
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