Аналитик: У социалистов больше шансов продвинуть своего представителя на должность столичного примара

Если дело дойдет до назначения временно исполняющего обязанности генпримара столицы Кишиневским муниципальным советом, тогда больше всего шансов у представителя социалистов. Таково мнение журналиста, политического аналитика и писателя Игоря Волницкого.

«Вне игры оказалась самая многочисленная фракция либералов. Было бы нонсенсом и предательством, если бы они вступили в эту борьбу за должность врио генпримара, когда их коллега Дорин Киртоакэ не может исполнять свои обязанности», — заявил аналитик в интервью для Europa Liberă. Он также отметил, что в создавшейся ситуации, скорее всего, успех будет на стороне социалистов — второй самой многочисленной фракцией в КМС.

«Два советника, которые могли бы каким-то образом испортить игру социалистам (здесь я имею в виду г-на Думански, советника от ЛДПМ и г-на Онищенко, бывшего советника от ПКРМ) также были выведены из игры. Случайно или нет, но их сейчас нет в КМС (оба они в четверг были задержаны НАЦ) и официально они не смогут принять участие в играх Совета, и поэтому для социалистов все намного упрощается. Мне кажется абсолютно логичным, что фракция коммунистов в определенный момент может поддержать попытку социалистов найти врио примара на определенный срок. Также я думаю, что и представители «Нашей Партии», даже несмотря на откровенную вражду с президентом Додоном, которого они обвинили в предательстве избирателей, могут при некоторых условиях согласиться обсудить этот вопрос с представителями фракции социалистов», — отметил аналитик.

Игорь Волницки также отметил, что в определенный момент он заметил некое сближение между ЕНПМ, советниками от ЕНПМ и социалистами. Как минимум, в связи с созданием единого фронта против Дорина Киртоакэ. «И вот все части этого пазла наводят нас на мысль, что именно социалисты являются теми, у кого больше всех шансов созвать КМС, и получить большинство голосов за назначение представителя ПСРМ на должность врио генпримара столицы», — добавил Игорь Волницки.

Кристина Пендя