Заказом из-за океана назвал президент Молдовы решение властей объявить российских дипломатов персонами нон-грата

Глава государства выступил с жесткой реакцией на очередной демарш власти в отношении Российской Федерации.

Возмутительным назвал жест в отношении посольства России в Республике Молдова президент Игорь Додон. По его информации, сегодня, 29 мая, от посла РФ в Молдове Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули территорию республики в течение 72 часов.

- Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений.

Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог, - отметил он.

На своей странице в Facebook Игорь Додон выступил с предупреждением к власти. Он отметил, что принятое руководством страны решение ввязаться в геополитические «игры» Брюсселя и Вашингтона, а также в «игры» военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным.

- Уверен, что они не понимают, какую цену придётся заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий, - заключил Игорь Додон.

Сегодня СМИ сообщили о том, что пять российских дипломатов в Молдове были объявлены персонами нон-грата. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Имена дипломатов уточняются.