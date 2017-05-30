31 мая будут внесены изменения в закон РМ о размере уплаты взносов обязательного медицинского страхования

На ближайшем заседании правительства 31 мая будут внесены изменения в закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.

Как сообщил корреспонденту «ИНФОТАГ» источник в правительстве, с предложением о внесении изменений выступило министерство здравоохранения.

«Сейчас сумма трансфертов из государственного бюджета в фонды обязательного медицинского страхования для страхования определенных категорий неработающих лиц устанавливается ежегодно в законе о госбюджете и составляет не менее 12,1% от общего объема его утвержденных расходов», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, министерство предлагает, чтобы расчет трансфертов осуществлялся, исходя из суммы трансфертов за предыдущий год, индексированной на индекс потребительских цен, прогнозируемый на текущий.

Для предлагаемого метода расчета трансфертов из государственного бюджета на 2018 г. предполагается сумма в 2,67 млрд. леев при ожидаемом индексе потребительских цен в размере 5,9%.

Согласно данным министерства, за счет трансфертов из госбюджета в 2016 г. покрывались расходы фондов медстрахования для 1,677 млн. жителей страны. И при этом на одного жителя в 2016 г. было предусмотрено по 1498 леев. В то время как полис медицинского страхования за последние три года законодательно определен в 4 056 леев. Разница в стоимости полиса покрывается за счет налогов с экономических агентов – 4,5% от фонда заработной платы и 4,5% - вычеты из зарплаты работников.