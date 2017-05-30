Аналитик: Почему для ЛП нежелательно проведение референдума об отстранении столичного примара

Известный политический аналитик Анатол Цэрану считает, что в ситуации, создавшейся в столичной примэрии, для Либеральной партии (ЛП) и Дорина Киртоакэ нежелательно, чтобы объявленный социалистами референдум состоялся.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Анатол Цэрану заявил, что сейчас сложно сказать, как будут разворачиваться события в примэрии. «В прессу, через одного советника от ЛП просочилась информация, что Дорин Киртоакэ готов подать в отставку. Если это произойдет, ясно, что референдум не состоится.

Арест Киртоакэ удачно совпал с инициированным социалистами референдумом. Дело в том, что рейтинг ЛП катастрофически упал, и в случае референдума, Дорин Киртоакэ может быть отстранен от должности. Что произойдет на самом деле, мы посмотрим после обнародования позиции ЛП и Дорина Киртоакэ», — отметил аналитик.

Также Анатол Цэрану уточнил, что результаты планирующегося референдума, скорее всего, будут «очень неблагоприятными» для либералов.

Андриана Кептине