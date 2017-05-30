Почему Дорин Киртоакэ должен СРОЧНО ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ!

Единственным хорошим делом, которое еще может сделать для жителей столицы Дорин Киртоакэ, это подать в отставку. И чем скорее, тем лучше, потому что только в этом случае кишиневцы смогут решить, кто будет впредь руководить городом. В любой другой ситуации жители столицы будут лишены права решать, кто должен управлять делами города, и градоначальник будет избран несколькими десятками муниципальных советников.

Дорину Киртоакэ не следует питать иллюзий насчет того, что что-то можно изменить. Его политическая судьба предрешена давно, а его арест, пусть даже домашний, был вопросом времени. Это обсуждалось на каждом углу, и как бывает у молдаван, подробности дела (дел) Дорина Киртоакэ обсуждались даже бабушками у подъездов. Почему он, зная все это, не сделал этого раньше, неясно.

Не настолько же он наивен, чтобы полагать, что ему удастся довести до конца свой мандат. Покинув пост примара, он смог бы легко покинуть страну, и там, за рубежом, у него было бы больше шансов защититься, нежели сейчас. Как минимум, покинув свою должность раньше, он избежал бы позора, и хотя бы оставил память о хороших делах, которые ему удалось сделать за десять лет своего мандата.

Теперь, Дорин Киртоакэ должен понимать, что его нахождение на этой должности на руку лишь его политическим оппонентам. Пока он находится на своей должности, но не может исполнять своих обязанностей, примэрия будет во власти его оппонентов, которые найдут способ, чтобы править вместо него. Что решит Дорин Киртоакэ, оставаясь на своей должности? Ничего! Напротив, этим он даст законное прикрытие тем, кто хочет взять в свои руки примэрию. Само собой разумеется, что в кратчайшие сроки прокуроры потребуют его отстранения на время проведения расследования, а это может продолжиться и год, и два, и даже до истечения срока его мандата в 2019 году.

Если примар не подаст в отставку, досрочные выборы не мог быть проведены. Город нельзя оставлять без администрации, тем более что уже сейчас много шума на тему, что «кто-то должен взять на себя ответственность», потому что деятельность примэрии заблокирована. Кто «возьмет на себя эту ответственность» известно уже даже детям в детском саду. Несомненно, это знает и Дорин Киртоакэ, но странно, что он до сих пор не предотвратил эту ситуацию.

Учитывая все вышеизложенное, считаю, что единственным вопросом, который должен нас волновать является: «Кому отдаст Дорин Киртоакэ столичную примэрию: жителям города или своим политическим оппонентам? Если Дорин Киртоакэ хочет, чтобы судьбу города решали жители столицы, тогда у него единственный выход – подать в отставку!

Думитру Спэтару