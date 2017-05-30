В Молдове на продажу выставлены госактивы стоимостью около 1 млрд. леев

Агентство публичной собственности при Министерстве экономики Молдовы объявило о проведении в период с 26 мая по 30 июня нового, второго в этом году раунда приватизации государственной собственности, на который для продажи выставлены госактивы стоимостью около 1 млрд. леев.

В частности, на аукцион по продаже «с молотка» выставлено на продажу 10 объектов, в том числе, 3 госпредприятия, 6 имущественных комплексов и 1 объект незавершенного строительства по общей первоначальной цене 13,1 млн. леев. Заявки на участие принимаются до 20 июня, сам аукцион состоится 21 июня. На приватизацию в рамках коммерческого конкурса выставлено 11 госпредприятий едиными имущественными комплексами общей первоначальной стоимостью 536,6 млн. леев.

В частности, к продаже предложены: Кишиневский стекольный завод по начальной цене 230 млн. леев, Кишиневский полиграфкомбинат – 149 млн. леев, Центральная типография – 134,9 млн. леев, гостиница «Заря» - 32,5 млн. леев и др.

В рамках инвестиционного конкурса планируется продать кинотеатры в Фалештах и Леова по начальной цене 0,57 млн. и 0,29 млн. леев, соответственно. Крайний срок подачи заявок на участие в обоих конкурсах - 28 июня. В то же время, с 26 по 30 июня на Фондовой бирже Молдовы пройдет аукцион по продаже акций государства в 14 акционерных обществах.

В их числе значатся госпакеты акций в акционерных обществах Barza Albă, Comert-Petrol, Tututn CTC, Ceramica-T, гостиница Chisinau и др.