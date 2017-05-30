В Кишиневе вымыли все фонтаны, на пляжах обновили песок (ВИДЕО)

К летнему сезону пляжи и парки столицы готовы на 80%. На оставшиеся 20 у работников Зелёного хозяйства в распоряжении есть несколько дней - передохнуть некогда.

Вчера, например, работники вымыли все городские фонтаны, на пляжах обновили песок. И всё это - зря - ведь врачей - гигиенистов всё равно не удовлетворяет качество воды и условия отдыха в целом. Проще говоря - купаться не рекомендуют, сообщает canal3.md.

"Высок риск заражения различными инфекционными заболеваниями".

Коммунальщикам обидно - они старались. На благоустройство пляжей мэрия выделила около 2 миллионов леев. В один только парк Ла Извор завезли 300 тонн свежего песка.

"Чтобы народ отдыхал на свежем песочке".

Календари у отдыхающих и коммунальщиков не совпадают - если первые по графику открывают сезон 1 июня, вторые - как только солнце жарить начнет. Вот загорают среди барханов.

"Меня не беспокоит этот шум, я в наушниках, решила приходить сюда загорать каждый день".

"Ранее мы отремонтировали все душевые, починили водопровод, там были небольшие проблемы, обновили раздевалки, все покрасили, в том числе лавки и мусорки".

Еще один кошмар комимунальщиков - фонтаны. Их запустили месяц назад, а сегодня прочищали.

"Бросают камни, окурки. курят тут люди! ".

Фонтаны чистят регулярно - только вчера из резервуара достали несколько ведер мусора. Затем - ручная работа.

Из 14 столичных фонтанов 8 - в рабочем состоянии. На содержание их в надлежащем виде выделено около трех миллионов леев.