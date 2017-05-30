ЭКСКЛЮЗИВ // Новая структура правительства. Какие ведомства ликвидируют, реорганизуют или объединят

Светлана Мафтей

Реформа правительства приведет к слиянию примерно 40 ведомств; ещё 25 будут ликвидированы или реорганизованы. Журналисты Deschide.MD ознакомились со схемой организационной структуры будущего правительства. Отметим, что напротив некоторых учреждений поставлены знаки вопроса («?»), что позволяет нам сделать вывод, что судьба этих ведомств еще решается. По словам премьер-министра Павла Филипа, реформа правительства будет утверждена и передана в парламент самое позднее на следующей неделе. Публикуем ниже черновик.

Примечание: Учреждения, написанные курсивом пройдут через реогрганизацию посредством слияния!

Премьер-министр

Первый вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции

Первый вице-премьер по социальным делам, министр здравоохранения и социальной защиты

Первый вице-премьер по реинтеграции

Министр экономики и инфраструктуры

Министр иностранных дел и европейской интеграции

Министр финансов

Министр внутренних дел

Министр юстиции

Министр обороны

Министр образования, культуры и исследований

Министр здравоохранения и социальной защиты

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Агентства правительства



Агентство публичных услуг

Агентство публичной собственности

Агентство инвестиций

Государственное агентство по интеллектуальной собственности

Агентство «Инновации Молдова»

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям

Государственная защита и служба охраны

Структурные подразделения

Офис премьер-министра

Государственная канцелярия

Бюро финансовых расследований

Национальная компания медицинского страхования (НКМС)

Центр экспертизы

Национальное бюро статистики



Агентства правительства

Агентство публичных услуг

Registru, «Кадастру», MoldData, Государственная регистрационная палата, Лицензионная палата, Центр E-Gov, ЗАГС

В том числе документы об образовании, миграционные вопросы и т.д.

Агентство публичной собственности

Государственные предприятия, в том числе те, которые подлежат приватизации

Агентство инвестиций

Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO)

Защита инвестиций

Агентство по интеллектуальной собственности

Юридическая защита интеллектуальной собственности, авторские и смежные права

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям

проверка и регистрация лекарств, выдача сертификатов

Агентство «Инновации Молдова»

MIEPO (часть, продвигающая экспорт)

Организация по развитию малого и среднего бизнеса (ODIMM)

Агентство по инновациям и трансферу технологий

Структурные подразделения

Офис премьер-министра

Советники премьер-министра

Государственная канцелярия

Государственная канцелярия и территориальные офисы ГК

Национальная компания медицинского страхования

НКМС (функции управления медстрахованиями, без функции контроля)

Национальное бюро статистики (?)

1. Национальное бюро статистики

2. Территориальные управления статистики

3. Информационная служба о финансовых отчетах при НБС

Центр экспертизы

Наццентр по юридической экспертизе

Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности

Центр судебной медицины

Национальное антидопинговое агентство

Министерство экономики и инфраструктуры

Объединение:

1. Министерство экономики

2. Министерство регионального развития и строительства (строительство)

3. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

4. Министерство информационных технологий и связи

Подведомственные структуры

1. Агентство по надзору за рынком и непищевыми продуктами

Агентство по защите прав потребителя

Национальный институт метеорологии

Национальный институт стандартизации

2. Инспекторат по техническому надзору

Государственная инспекция в строительстве

Главная государственная инспекция по техническому надзору опасных промышленных объектов

Государственная энергетическая инспекция

Государственная инспекция по геодезическому, техническому надзору и режиму

Агентство по энергоэффективности

Государственная инспекция по техническому надзору Intehagro

3. Государственная инспекция труда

4. Национальный центр по аккредитации MOLDAC

5. Национальное агентство автомобильного транспорта

6. Морское агентство

7. Агентство по расследованию авиационных происшествий

8. Орган гражданской авиации

9. Дорожный фонд

Планируется реализация:

Проект Всемирного банка по повышению конкурентоспособности

Проекты в энергетическом секторе

Грант, предоставленный правительством Японии

Ликвидация:

???? Больница железнодорожников

Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Объединение:

Нет

Подведомственные структуры:

Нет

Ликвидация:

Нет

Министерство финансов

Объединение:

Нет

Подведомственные структуры:

1. Государственная налоговая служба

2. Таможенная служба

3. Агентство государственных закупок

4. Единицы для внедренияUnități de implementare:

5. Управление по кредитной линии

Второй этап:

1. Территориальные казначейства

2. Жилищный фонд

3. Совет по надзору за аудитом

4. Финансовая инспекция

Министерство иностранных дел

Объединение:

Нет

Подведомственные структуры:

1. Агентство по материальным резервам (передано)

2. Генеральный инспекторат полиции

3. Отдел пограничной полиции

4. Отдел войск карабинеров

5. Служба гражданской защиты и чрезвычайной ситуации

6. Служба информационных технологий

7. Служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией

8. Служба оперативного контроля и инспекции

9. Бюро миграции и убежища

Общественные институты

Академия им. Штефана чел Маре

Второй этап:

1. Спортивный клуб Dinamo

2. ??? Больница МВД

Министерство юстиции

Объединение:

Нет

Подведомственные структуры:

1. Отдел исполнения наказаний

2. Центральный офис пробации

3. Агентство по управлению судебными инстанциями

4. Управление юстиции Гагаузии

5. Национальный совет по гарантированной юридической помощи

6. Государственная архивная служба (?)

Ликвидация:

1. Центр гармонизации законодательства (22)

2. Центр юридической информации (11)

Министерство обороны

Объединение:

Нет

Подведомственные структуры:

1. Отдел дотаций

Общественные учреждения:

1. Военная академия Вооруженных сил им. Александру чел Бун

2. Публичное учреждение «Центр культуры и военной истории»

3. Президентский оркестр РМ

Реорганизация:

1. Больница Министерства обороны

2. Центр консультативной диагностики

3. Центр превентивной медицины

4. Центр медико-военной экспертизы

5. Центр военной масс-медиа

6. Управление анализа и информации

7. Управление генеральной инспекции

8. Военные центры

Министерство образования, культуры и исследований

Объединение:

1. Министерство образование

2. Министерство культуры

3. Министерство молодежи и спорта

4. Академия наук Молдовы (исследования)

5. Агентство по туризму

6. Бюро межэтнических отношений

Подведомственные структуры

1. Национальное агентство по обеспечению качества в профессиональном образовании

Школьная инспекция

Национальное агентство по обеспечению качества в профессиональном образовании

Национальный совет по (аккредитации и) аттестации

2. Агентство по охране наследия

Агентство по инспекции и реставрации памятников

Национальное агентство археологии

3. Национальная библиотека

Национальная книжная палата

Национальный библиотечный совет

Ликвидация/Реорганизация:

1. Государственное агентство по защите нравственности

2. Центр народного творчества

3. Республиканский центр по психопедагогической помощи

4. Национальное агентство по учебным программам и оценке

5. Национальный совет по аккредитации (и аттестации)

Министерство здравоохранения и социальной защиты

Объединение:

1. Министерство здравоохранения

2. Министерство труда, социальной защиты и семьи

3. Национальный центр управления здравоохранения

Подведомственные структуры

1. Агентство общественного здоровья

Национальный центр общественного здоровья (в том числе инспекция в области общественного здоровья)

Территориальные центры общественного здоровья

Фармацевтическая инспекция

Национальный совет по оценке и аккредитации в здравоохранении

Национальный совет по аккредитации предоставления социальных услуг

Социальная инспекция

2. Национальный и региональные центры по переливанию крови

3. Агентство по трансплантации

4. Национальная касса социальных страхований

Общественные институты

1. Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми

Ликвидация/реорганизация:

1. Национальное агентство занятости населения — территориальные структуры будут ликвидированы, а оставшаяся структура перейдет на самофинансирование

2. Госпредприятие «Учебный центр в сфере трудовых отношений», мун. Кишинев

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Объединение:

1. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности

2. Министерство регионального развития и строительства (региональное развитие)

3. Министерство окружающей среды

4. Агентство земельных отношений и кадастра

Подведомственные структуры:

1. Агентство по безопасности пищевых продуктов

Государственная инспекция по надзору за алкогольной продукцией

2. Инспекция по защите окружающей среды

Служба Piscicol

Агентство Moldsilva

Агентство Apele Moldovei

Государственная экологическая инспекция

Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности и химических субстанций

Агентство по геологии и минеральным ресурсам

Государственная комиссия по испытаниям видов растений

3. Агентство по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве

4. Экологический фонд по региональному развитию

Национальный экологический фонд

Фонд регионального развития

5. Агентства по региональному развитию

6. Гидрометеослужба

Специальная служба по активному влиянию на гидрометеорологические процессы

Внедряемые единицы:

Реализация проекта по водоснабжению и канализации

Ликвидация/реорганизация:

1. Научно-практический институт садоводства и пищевых технологий, Кишинев

2. Институт исследований полевых культур Selecţia, Бельцы

3. Институт фитотехники Porumbeni, Пашкань, Криулень

4. Институт Почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Николае Димо, Кишинев

5. Научно-практический институт биотехнологий в животноводстве и ветеринарии, Махимовка, Анений Ной