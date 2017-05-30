Глава Агентства по интеллектуальной собственности последовал примеру коллег и подал в отставку

Игорь Любек

Генеральный директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Октавиан Апостол последовал примеру коллег по Либеральной партии и подал заявление об отставке.

В сообщении на фейсбуке он написал, что надеется, что положение дел в AGEPI улучшилось с его приходом.

«Мы идем вперед с достоинством и высоко поднятой головой», — написал он.

Напомним, в пятницу, 26 мая, Либеральная партия сообщила, что покидает правящую коалицию и переходит в оппозицию. Об этом сообщил лидер формирования Михай Гимпу по итогам заседания Республиканского совета ЛП, после задержания мэра Кишинева, первого вице-председателя ЛП Дорина Киртоакэ. Тогда Михай Гимпу заявил, что дело мэра, как и экс-министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчука политические.

Кроме того, заявления об отставке подали министр образования Корина Фусу и её заместители Кристина Боаги и Елена Черней, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и вице-министры Игорь Талмазан и Виктор Моргоч, глава Агентства материальных резервов Николае Хынку и директор Moldsilva Ион Чебану вместе с заместителем Михаем Пашковски.

Заявления об отставке передадут премьер-министру, а затем президенту РМ.