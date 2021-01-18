Болтун – находка для Феррари

Ее почитали за особу творческую – она писала стихи и сказки, с ней дружили Горький, Ходасевич и Шкловский. Но втайне эта хрупкая дама организовывала покушение на Врангеля, вербовала в Европе так нужных СССР военных инженеров, выстраивала сеть агентуры в Америке. Из-за границы Елену Феррари вызвали в 37-м – через полгода она, урожденная Ольга Ревзина, была расстреляна в поселке Коммунарка.

Елена Феррари была одной из поэтесс «малого» Серебряного века, писала по-русски и по-итальянски. Но у нее имелось и другое имя – Ольга Ревзина-Голубева. И Ольга уже была кавалером ордена Красного Знамени, в 30-е годы бывшего редкостью, второго по значимости после ордена Ленина. В ее биографии много неясностей. В благодарностях по разведывательному управлению Красной армии Ольга Ревзина названа капитаном, но перед этим ее начальник Ян Берзин ходатайствовал о присвоении ей воинского звания полковничьей категории К-9. На фотографии из личного дела, где она снята в военной форме, в ее петлицах три «шпалы», как у полковника.

Она родилась в 1899 году в Екатеринославе в семье горного мастера Федора Абрамовича Ревзина. Зарабатывал Федор Абрамович прилично, Ольга и ее брат Владимир учились в гимназии. Когда мать заболела туберкулезом, Федор Ревзин отправил ее в Швейцарию, а вместе с ней в качестве помощницы и дочку. Там они провели три года, за это время Ольга в совершенстве освоила немецкий и французский языки. Через три года ее мать умерла, и их семья начала разваливаться. Скорее всего, все развивалось по обычному сценарию: сперва отец запил, потом у него появилась другая женщина.

Ни она, ни ее брат не оставили мемуаров – слишком резко и внезапно оборвались их жизни. В ее личном деле, сохранившемся в архиве разведывательного управления, есть автобиография, в ней Ольга Ревзина написала, что ушла из дома в 14 лет – так же поступил и ее брат, он был на год старше. Она помогала деревенской портнихе, работала в поле, потом устроилась в фотоателье, затем подсобной рабочей на завод в вечернюю смену. По вечерам Ольга работала, днем училась, так она умудрилась закончить шестой класс гимназии. После этого Ольга Ревзина стала литейщиком: в горячем цехе больше платили. Эта работа не подходила миниатюрной и очень хорошенькой девушке, но Ольга была необычным человеком.

Такие, как она и ее брат – сравнительно образованные, умные, волевые, не имеющие ни собственности, ни будущего молодые люди, – стали горючим материалом для революции и Гражданской войны. Ольга стала техническим секретарем газеты «Звезда», в 1916 году вступила в партию социал-демократов, потом оставила их ради анархистов. Анархисткой Ольга Ревзина возглавила один из районных советов Екатеринослава, но вскоре ушла на фронт. Город взяли немцы и отряды гетмана Скоропадского, затем большевики – вот в этот момент Ольгу и ее брата арестовали.

Их не расстреляли – оба согласились воевать за красных, оба тут же вступили в РКП(б). Ольга Ревзина стала санитаркой, потом красноармейцем, затем командиром стрелкового отделения. Она все-таки вышла замуж за анархиста Голубева, но он пропал за время Гражданской войны – от него ей осталась только фамилия. Ольге повезло: свирепствовал тиф, люди гибли в боях, раненые умирали в госпиталях, где не было ни лекарств, ни ухода, а ей пуля попала в палец. Искалеченная рука в будущем станет ее особой приметой.

Ее судьбу определил случай: комиссаром 12-й армии, где она и служила, стал бывший начальник красной военной разведки Семен Аралов. Они случайно столкнулись на фронте, и Аралова заинтересовала интеллигентная девушка – командир взвода: она была хороша собой, сообразительна, смела и владела двумя европейскими языками. Он направил ее на Курсы контроля и разведки, будущую Академию ГРУ, и в 1922 году Ольга Федоровна Ревзина появилась в Берлине – теперь, впрочем, ее звали Еленой Феррари. Под этим именем она и вошла в историю русской литературы.

В истории русской литературы у нее небольшое, но достаточно приметное место. Шкловский упомянул ее в повести «ZOO, или Письма не о любви»: «У нее лицо фарфоровое, а ресницы оттягивают веки. Она может ими хлопать, как дверьми несгораемых шкафов…» С ней дружили Ходасевич и блестящий художник-авангардист Иван Пуни. Она посылала свои стихи жившему на Капри Горькому – они ему не слишком нравились, а вот ее сказки он оценивал высоко, собирался даже печатать. При этом Горький чувствовал в ней какую-то фальшь и писал: «…литература для вас не главное…»

Так оно и было: к этому времени она успела организовать покушение на Врангеля. Белая армия эвакуировалась из Крыма в Турцию, и 15 октября 1921 года в стамбульском порту яхту барона «Лукулл» протаранил внезапно изменивший курс итальянский пароход. Суденышко тут же пошло ко дну. Врангеля на борту не было, но погибло несколько человек, потонул архив и армейское денежное довольствие. Белая контрразведка все еще работала: о том, что за диверсией стояла Феррари, через десять лет написал один из ближайших сподвижников барона Чебышев. Он упомянул и о ее особой примете – четырехпалой руке. А Горький узнал об этом еще раньше –скорее всего, ему рассказал об этом сын, Максим Пешков, имевший хорошие связи в ЧК. В ту пору Горький к большевикам относился прохладно. Узнав, кто такая Елена Феррари, публиковать ее сказки он не стал.

После Берлина была Италия – Елена Феррари стала своей среди футуристов, одновременно же она вербовала инженеров, работавших на итальянских военных заводах. Потом ее отправили в Париж помощником резидента. В СССР она вернулась с тяжелым нервным расстройством – сказалась работа. Это выяснилось во время медкомиссии, и врачи рекомендовали ей сменить деятельность. В 1926 году Ольга Ревзина стала скромной совслужащей, определилась в Главконцесском, которым руководил теряющий влияние Троцкий. Так прошло четыре года. Она понемногу печаталась, входила в литературное объединение «Центрифуга». Жила наша героиня в ту пору тихо и неприметно.

В 1930-м ее снова позвали в разведку, и она согласилась. Под именем Елены Феррари она снова отправилась в Италию, потом возглавила парижскую резидентуру. Во Франции Елена Феррари среди многих других завербовала и будущего помощника Рихарда Зорге югослава Бранко Вукелича. Дома ее работу оценили высоко – она стала помощником начальника западного отделения Разведупра, «за исключительные подвиги, личное геройство и мужество» получила орден Красного Знамени.

В 1935 году Ольга Ревзина возглавила резидентуру в Соединенных Штатах. Агент Вера стала лучшей ученицей расположенной в престижном квартале художественной школы, обросла влиятельными знакомыми и многих из них завербовала. Связной сообщал в Центр, что Вера работает на износ и находится на грани нервного срыва, бывают дни, когда она не может встать с постели.

В СССР она вернулась под самое начало репрессий, в процессе которых одним из важных эпизодов стал разгром Разведупра РККА. В декабре 1937-го ее арестовали, 16 июня 1938 года расстреляли в поселке Коммунарка. Тогда погибли почти все коллеги Елены Феррари, в том числе и ее брат Владимир, он же бригадный комиссар Владимир Воля, видный советский разведчик.

Путеводителем по ее внутреннему миру может служить изданная в 1923 году в Берлине книжечка «Эрифилли» – причудливое название в переводе с греческого значит «Горячо любимая». В ней Феррари-Голубева-Ревзина пишет о своем «свободном и строгом» пути, женском одиночестве, ужасах Гражданской войны, воле к победе. Детей она не рожала, замуж во второй раз не вышла, не было у нее и прочных любовных связей. Зато в ее судьбе есть литературная законченность. В конце 20-х Елена Феррари писала Горькому, что пишет роман, но на это ей не хватило времени. Приключенческим романом оказалась ее недолгая жизнь.

Алексей Филиппов