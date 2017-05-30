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Экономика
Министерство транспорта расторгло контракт с румынской фирмой -ремонта трассы не будет?
30.05.2017

Министерство транспорта расторгло контракт с румынской фирмой, которая обязалась отремонтировать участок трассы Кишинев-Джурджулешты. Еще два договора разорвут в ближайшее время. Причиной решения стало неисполнение подрядчиком контрактных обязательств. 

Румынская компания приступила к ремонту дорожного участка протяженностью 31 километр в 2014-ом и должна была завершить работу в ноябре нынешнего года, однако к настоящему времени выполнила лишь три процента от общего объема подрядных обязательств. Стоимость контракта составляла 19 миллионов евро. Из них два миллиона были выплачены подрядчику в виде гарантии. Теперь их придется вернуть.

Минтранс уже готовит новый тендер на выполнение ремонта участка трассы Кишинев-Джурджулешты. Другие два договора румынская компания выполнила на 61 и 74 процента соответственно.

Почти 40 миллионов евро на финансирование трех проектов предоставил Евробанк реконструкции и развития.


 
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