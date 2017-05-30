Совместный КПП "Кучурганы-Первомайск" начнёт работать 31 мая

С завтрашнего дня начнёт работу совместный контрольно-пропускной пункт "Кучурганы-Первомайск". Проверку на КПП будут осуществлять молдавские и украинские таможенники и пограничники.

Первые полгода совместному контролю будут подвергаться только предприниматели, занимающиеся экспортом. На втором этапе - все граждане и транспорт, пересекающий границу. Данный проект внедрили при поддержке Европейского союза и миссии EUBAM.

В настоящее время на молдавско-украинской границе действуют четыре подобных КПП : Бричаны-Росошень, Крива-Мэмэлига, Ларга-Кельменцы и Джурджулешты-Рени.