В столичной мэрии некому принимать решения. Некому выдавать разрешения на строительство и торговлю. Некому перечислять деньги. Так что учителя рискуют не получить зарплату за май и отпускные. Минфин просит муниципальный совет срочно назначить уполномоченного распоряжаться бюджетом.

"Выплаты со счетов мэрии сейчас осуществлять невозможно. Мы предупредили муниципальный совет, что проблему нужно решить как можно скорее. Затягивать с этим нельзя".

На счетах мэрии заблокировано 42 млн леев, предназначенных на выплату зарплат педагогам и на путевки в детские лагеря. Еще 12 миллионов леев нужно срочно перечислить муниципальным предприятиям.

"Больше всего - шесть с половиной миллионов - запросил городской автобусный парк. Два миллиона нужно перечислить транспортному управлению", - сказала замглавы финансового управления Кишинева Валентина Вэздэуцан.

Не могут муниципальные власти покрывать и текущие расходы. Остановить придется и работу на нескольких стройплощадках.

"Речь идет о начатых проектах, которые финансируются из бюджета. Муниципальный совет должен собраться и найти выход из положения, следуя закону", - сказал пресс-секретарь мэрии Кишинева Вадим Брынзанюк.

Но еще до этого суд должен отстранить от работы мэра, его заместителя и секретаря Муниципального совета.

"Отстранить их может только суд по запросу прокуроров. Пока же Дорин Киртоакэ и Нистор Грозаву остаются на своих постах, и назначить исполняющего обязанности нельзя", - отметил муниципальный советник НЕПМ Руслан Кодряну.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил для Публика ТВ, что запрос об отстранении мэра в суд направят по завершении расследования. Дорина Киртоакэ поместили под домашний арест на 30 суток. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Грозит ему до семи лет тюрьмы.