Раду Албот выступит в основной сетке Ролан Гаррос

Молдавский теннисист Раду Албот был допущен к участию в основной сетке турнира Большого шлема Ролан Гаррос, проходящего в Париже. Его соперником в первом раунде станет француз Жереми Шарди, 74-я ракетка мира, передаёт IPN.

Соперники встречались в этом году в Индиан-Уэллсе, где Шарди взял верх в двух сетах: 7:6, 6:2. Новое противостояние назначено на завтра, 30 мая.

Раду Албот в настоящее время занимает 88-е место в мировом рейтинге АТР. За свою карьеру он выиграл 14 турниров серии Фьючерс и 3 турнира серии Челленджер. В прошлом году 27-летний теннисист также выступал в первом раунде основной сетки Ролан Гаррос.