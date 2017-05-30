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Спорт
Раду Албот выступит в основной сетке Ролан Гаррос
30.05.2017

Молдавский теннисист Раду Албот был допущен к участию в основной сетке турнира Большого шлема Ролан Гаррос, проходящего в Париже. Его соперником в первом раунде станет француз Жереми Шарди, 74-я ракетка мира, передаёт IPN.

Соперники встречались в этом году в Индиан-Уэллсе, где Шарди взял верх в двух сетах: 7:6, 6:2. Новое противостояние назначено на завтра, 30 мая.

Раду Албот в настоящее время занимает 88-е место в мировом рейтинге АТР. За свою карьеру он выиграл 14 турниров серии Фьючерс и 3 турнира серии Челленджер. В прошлом году 27-летний теннисист также выступал в первом раунде основной сетки Ролан Гаррос.


 
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