Молдаванам начали вручать антитабачные премии

В Молдове платить приходится любителям табака: курение запрещено в общественных местах, за это предусмотрен штраф.

Чтобы напомнить о законе, власти решили наградить борцов с вредной привычкой, и не только их. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Кирка.

Первая награда в виде сигаретного бычка досталась одному из ресторанов. Гостям из Центра общественного здоровья здесь не обрадовались, дальше порога не пустили. Вместо администратора антипремию получил бармен.

«Ну, у нас полуоткрытая терраса, люди курят только на улице, внутри никто не курит», - рассказал бармен Дмитрий Морарь.

На дверях заведения висят предупреждающие значки, но курильщикам они не помеха. Жалобы на этот ресторан поступают регулярно.

«Мы им дважды выписывали административные протоколы. Посетители неоднократно жаловались на несоблюдение закона, есть фото- и видеодоказательства», - рассказала юрист Центра общественного здоровья Кристина Чобану.

Следующий в списке злостных нарушителей антитабачного закона - столичный лицей. В нем дымят и учителя, и дети.

«Для нас это серьезная проблема. Видите, у нас нет ограждения, чтобы учащиеся не разбегались со двора. Старшеклассники прячутся во дворах и курят. Предупреждаем их, проводим беседы с родителями, надеемся на хорошие результаты», - поделилась директор лицея Валентина Бердан.

Поощряют и настоящих борцов с табаком. Анатол Годорожа - голос центрального рынка. Каждый день в громкоговоритель он рассказывает о вреде курения, в том числе для кошелька. За это удостоился награды.

«Пусть эта премия останется вам на память. Желаем, чтобы вы и дальше продвигали идеи здорового образа жизни», - сказала директор Центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.

За год курильщикам выписали штрафов более чем на 40 тысяч долларов, но оплачено меньше трети. Власти признаются: чтобы отучить молдаван от вредной привычки, одних денежных наказаний мало.

Антитабачный закон ввели в Молдове год назад. Он запрещает курение на рабочих местах, в развлекательных и торговых центрах, а также в любых других закрытых или полузакрытых пространствах.