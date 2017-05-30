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Названы инвесторы, купившие госакции двух крупных молдавских компаний
30.05.2017

В рамках первого раунда приватизации этого года государству удалось продать на Фондовой бирже Молдовы пакет акций 31,4% АО "Glass Container Company" и 59,5% АО "Floare Carpet". Агентство публичной собственности (АПС) не раскрывает имена инвесторов, которые рискнули и купили эти пакеты акций. Но все-таки их имена невозможно скрыть, передает mold-street.com.

Новое приобретение компании "Vinăria Purcari"

Сразу после торгов на Фондовой бирже, 28 марта 2017 года, принадлежащий государству пакет акций в размере 31,4% в АО "Glass Container Company" был приобретен дочерней компанией американского фонда "Horizon Capital", который уже владеет инвестиционным фондом "Western NIS Enterprise Fund" в 39,75% в капитале предприятия.

Официально пакет 31,4% перешел в собственность компании "Vinăria Purcari" (которая  является частью группы "Bostavan", принадлежащей американскому инвестиционному фонду Horizon Capital, International Finance Corporation и основателю группы Виктору Бостану). Винзавод заплатил за пакет акций 28,93 млн. леев, на несколько сотен тысяч долларов больше запрашиваемой государством цены.

Акционер и менеджер компании "Vinăria Purcari" Виктор Бостан заявил для "Mold-Street", что цель приобретения "состоит в  том, чтобы заработать денег". "Мы подсчитали, что это приобретение является хорошей инвестицией с большой перспективой. На данный момент не нужны крупные инвестиции, лишь небольшие изменения. Кроме того, у компании хорошее финансовое состояние для того, чтобы сделать необходимые инвестиции. Дальше будет видно", - сказал Виктор Бостан.

Уточним также, что еще одним крупным акционером "Glass Container Company" является  КБ "Moldova Agroindbank", который владеет 17,43% акций. "Glass Container Company" -  крупнейших производителей стекла в Молдове, а вместе с другой дочерней компанией - "Glass Container Prim" является в настоящее время один из крупнейших производителей стекла в регионе.

Производительность - 225 миллионов бутылок в год. В 2015 году объем продаж "Glass Container Company" составлял около 506 миллионов леев, а почти 65% продукции экспортируется. Прибыль была равна 26,9 млн. леев.

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Кроме того, в марте 2017 года был продан и пакет акций 59,5% Кишиневского АО "Floare Carpet" (крупная молдавская ковровая фабрика).  Сумма сделки составила 44,17 млн. леев или около 2,2 млн. долларов США. Цена, по крайней мере, в четыре раза ниже, чем запрашивало правительство пять лет назад.

Новый владелец - компания ООО "Advantech Invest" с капиталом в размере 3000 леев, которая была основана в конце 2016 года швейцарской компанией АО "Advantec".  Директор ООО "Advantech Invest" - Веселин Родидял. Он также администратор швейцарской компании АО "Advantec", уставной капитал которой равен 100 000 швейцарских франков. Веселин Родидял отказался предоставить какую-либо информацию о приобретении и планах на будущее.

Выслушав вопрос репортера "Mold-Street", он сказал, что позже даст ответ, но больше не отвечал на телефонные звонки.

Нужно отметить, что Веселин Родидял - администратор и акционер компании "Av-Macrocom", известной под брендом "Altavista" (важнейший игрок на рынке услуг и поставок IT-техники, в то числе для властей).


 
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