ВБ поможет Молдове повысить эффективность приватизации

Всемирный банк готов поддержать власти Молдовы в разработке и внедрении новых регламентов оценки и проведения процесса приватизации государственной собственности, а также в организации более эффективного корпоративного управления государственных предприятий.

Об этом заявила региональный директор Группы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен во время встречи с вице-премьером, министром экономики Октавианом Калмыком, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономики, в ходе диалога стороны обменялись мнениями и информацией относительно процесса приватизации государственных активов молдавскими властями, его эффективности, а также мерах, которые могут быть реализованы в будущем для повышения прозрачности и эффективности этого процесса.

Октавиан Калмык рассказал о методах, применяемых национальными органами в ходе проведенных ранее раундов приватизации государственной публичной собственности, в том числе, в рамках объявленного в период с 26 мая по 30 июня 2017 г., а также о разработке новых методов проведения приватизации в будущем на основе национального и международного опыта.

В этом контексте эксперты Всемирного банка объявили о своей готовности поддержать молдавские власти в этом вопросе и представить наиболее эффективный и полезный опыт, используемый в различных странах.

Стороны также обсудили и проблемы, касающиеся реформы центральной публичной администрации, инициированной правительством, внедрение стратегий национального развития, особенно в секторе экономики, двустороннее сотрудничество между властями Молдовы и Всемирным банком, а также участие данного финансового учреждения в реализации инвестиционных проектов национального значения, в частности, в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и т.д.