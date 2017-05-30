В Бачой мужчина напал на полицейского

На трое суток задержали подозрительного мужчину, врывавшегося во дворы жителей села Тристиены коммуны Бачой. При задержании 28-летний мужчина набросился на полицейского с кулаками. Теперь агрессору грозит тюрьма.

Жители села Трестиены коммуны Бачой сообщили в полицию, что по дворам разгуливает подозрительный мужчина. Заходит он и в дома.

"Он ворвался в наш дом, муж сидел с маленькой дочкой. Я спросила, если ему плохо. Он ничего не ответил, я решила дать ему воды, а когда вернулась с чашкой, он убежал".

"Встретил его на дороге, он шел в ту сторону. Я зашёл во двор, а он остановился у колодца. Я спросил у него, если он хочет воды, но он промолчал".

"Когда его задерживали, он начал бить полицейского, разорвал ему футболку".

Агрессора задержали на 72 часа.

"Мужчина был то ли в наркотическом, то ли в алкогольном опьянении, пока неизвестно. Во время разговора вёл себя агрессивно. Он толкал меня, ударил по лицу, разорвал футболку. Пришлось его обездвижить", - сказал полицейский Ион Бурдужа.

Мужчину доставили в полицию. За оскорбление и проявление насилия в адрес полицейского ему грозит до двух лет тюрьмы.