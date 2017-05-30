В Молдову на 2 дня приехал генсек Совета Европы

В рамках визита будет дан старт Программе действий СЕ в отношении РМ на 2017-2020 гг.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд приехал во вторник с двухдневным визитом в Кишинев. Как передает агентство "Инфотаг" со ссылкой на сообщение правительства, цель визита - развитие и консолидация партнерства между РМ и СЕ.

Программа визита предусматривает встречи с президентом РМ Игорем Додоном, председателем парламента Андрианом Канду, молдавской делегацией в ПАСЕ, главой МИДЕИ Андреем Галбуром, вице-премьер-министром по реинтеграции Георге Бэланом, министром юстиции Владимиром Чеботарем, министром внутренних дел Александром Жизданом, председателем Конституционного суда Тудором Панциру, а также с представителями гражданского общества и лидерами внепарламентских партий. В ходе визита Ягланда будет дан старт Программе действий СЕ в отношении РМ на 2017-2020 гг.

Турбьёрн Ягланд выступит с публичной лекцией в Молдавском государственном университете. Лекция посвящена вызовам и угрозам безопасности демократии.