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Политика
В Молдову на 2 дня приехал генсек Совета Европы
30.05.2017

В рамках визита будет дан старт Программе действий СЕ в отношении РМ на 2017-2020 гг.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд приехал во вторник с двухдневным визитом в Кишинев. Как передает агентство "Инфотаг" со ссылкой на сообщение правительства, цель визита - развитие и консолидация партнерства между РМ и СЕ.

Программа визита предусматривает встречи с президентом РМ Игорем Додоном, председателем парламента Андрианом Канду, молдавской делегацией в ПАСЕ, главой МИДЕИ Андреем Галбуром, вице-премьер-министром по реинтеграции Георге Бэланом, министром юстиции Владимиром Чеботарем, министром внутренних дел Александром Жизданом, председателем Конституционного суда Тудором Панциру, а также с представителями гражданского общества и лидерами внепарламентских партий. В ходе визита Ягланда будет дан старт Программе действий СЕ в отношении РМ на 2017-2020 гг.

Турбьёрн Ягланд выступит с публичной лекцией в Молдавском государственном университете. Лекция посвящена вызовам и угрозам безопасности демократии.


 
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